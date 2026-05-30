americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Wong y Durán llevan a Medias Rojas a paliza 9-1 sobre Guardianes

CLEVELAND (AP) — Connor Wong y Jarren Durán impulsaron tres carreras cada uno, Sonny Gray permitió una anotación en seis entradas y los Medias Rojas de Boston arrollaron 9-1 a los Guardianes de Cleveland.

El mexicano Jarren Durán, de los Medias Rojas de Boston, festeja en la caseta luego de batear un jonrón de tres carreras ante los Guardianes de Cleveland, el sábado 30 de mayo de 2026 (AP Foto/Phil Long)
El mexicano Jarren Durán, de los Medias Rojas de Boston, festeja en la caseta luego de batear un jonrón de tres carreras ante los Guardianes de Cleveland, el sábado 30 de mayo de 2026 (AP Foto/Phil Long) AP

Caleb Durbin también empujó un par de carreras por los Medias Rojas, quienes ganaron apenas por segunda vez en ocho juegos.

Cleveland —que tiene marca de 2-3 durante su estadía de seis juegos en casa— cometió cuatro errores, su máximo número de la temporada, incluidos dos de José Ramírez. El tercera base dominicano produjo la única carrera de los Guardianes con un doble impulsor en la primera entrada para remolcar a Travis Bazzana, quien conectó un par de dobles.

Wong conectó el doble de la ventaja contra la pared del jardín izquierdo ante Matt Festa (1-1) en la sexta. Originalmente se decretó como un jonrón de dos carreras, pero la repetición instantánea revirtió la decisión al determinarse que la pelota golpeó una zona del terreno que se considera buena.

Habría sido el primer jonrón del receptor de Boston desde 2024.

Boston sentenció con seis carreras en la novena, incluido el jonrón de tres vueltas del mexicano Duran con una línea.

Durán suma ocho jonrones en mayo y tiene 12 hits en 34 turnos con siete carreras impulsadas en los últimos siete juegos.

Gray (6-1) se convirtió en el cuarto abridor de la Liga Americana esta temporada en conseguir cuatro victorias en mayo. El zurdo —que terminó 4-0 con efectividad de 2,00 este mes— permitió una carrera y cuatro hits en seis entradas y ponchó a siete.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

Expiloto cubano acusado junto a Raúl Castro será trasladado a Miami para enfrentar juicio por Hermanos al Rescate

Expiloto cubano acusado junto a Raúl Castro será trasladado a Miami para enfrentar juicio por Hermanos al Rescate

Eileen Wang, exalcaldesa de Arcadia, California, derecha, sale de un tribunal federal tras declararse culpable de actuar como agente ilegal del gobierno chino, el viernes 29 de mayo de 2026, en Los Ángeles. (AP Foto/William Liang)

Exalcaldesa demócrata del sur de California se declara culpable de actuar como agente ilegal de China

La principal termoeléctrica de Cuba vuelve a colapsar tras menos de 36 horas operativa y agrava la crisis eléctrica

La principal termoeléctrica de Cuba vuelve a colapsar tras menos de 36 horas operativa y agrava la crisis eléctrica

Jefe del Comando Sur de EEUU se reúne con altos mandos militares cubanos en la Base Naval de Guantánamo

Jefe del Comando Sur de EEUU se reúne con altos mandos militares cubanos en la Base Naval de Guantánamo

EEUU despliega más de 1.300 marines en el Caribe y refuerza su mayor operación militar en la región

EEUU despliega más de 1.300 marines en el Caribe y refuerza su mayor operación militar en la región

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter