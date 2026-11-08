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Winston y McCarthy guían a Giants al 19-11 sobre Eagles que sufren 7 derrotas al hilo

FILADELFIA (AP) — Jameis Winston reemplazó al lesionado J.J. McCarthy el tiempo suficiente para lanzar un pase de touchdown que puso a su equipo por delante y ayudar a los Giants de Nueva York a mantener su control sobre la NFC Este y vencer el domingo por 19-11 a Filadelfia, propinando a los Eagles su séptima derrota consecutiva.

El ala cerrada de los Giants de Nueva York, Isaiah Likely (9), celebra tras anotar un touchdown a pase del quarterback de los Giants, Jameis Winston (19), durante la segunda mitad de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Eagles de Filadelfia en Filadelfia, el domingo 8 de noviembre de 2026. (Foto AP/Chris Szagola)
El ala cerrada de los Giants de Nueva York, Isaiah Likely (9), celebra tras anotar un touchdown a pase del quarterback de los Giants, Jameis Winston (19), durante la segunda mitad de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Eagles de Filadelfia en Filadelfia, el domingo 8 de noviembre de 2026. (Foto AP/Chris Szagola) AP

Los Eagles (2-7) atraviesan su racha de derrotas más larga desde que perdieron ocho partidos seguidos en la última temporada de Andy Reid en 2012.

Con Jalen Hurts probablemente fuera por el resto de la temporada debido a coágulos de sangre y con un boleto a los playoffs prácticamente descartado, los Eagles podrían renovar su plantilla en la fecha límite de canjes de la NFL el martes.

Los Giants (5-2-1) son el único equipo de la división con récord ganador.

McCarthy sufrió una lesión en la cadera en el tercer cuarto que lo obligó a salir brevemente del partido, con los Giants abajo 8-6.

McCarthy completó 12 de 19 pases para 127 yardas, sin touchdowns ni intercepciones. Winston terminó 6 de 8 para 71 yardas y el único touchdown.

Joe Milton completó 18 de 34 para 169 yardas y fue capturado en la última jugada del partido. Jake Elliott añadió un gol de campo de 45 yardas.

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