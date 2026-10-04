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Winston lanza 3 pases de touchdown y pick-6 de Banks sella el 36-24 de Giants ante Cardinals

EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — Jameis Winston lanzó tres pases de touchdown para compensar un par de intercepciones, Deonte Banks logró un pick-6 de 98 yardas en los segundos finales y los Giants de Nueva York ganaron el domingo otro deslucido partido al derrotar 36-24 a los Cardinals de Arizona.

El receptor abierto de los Giants de Nueva York, Malik Nabers (1), celebra la recepción de un touchdown frente al apoyador de los Cardinals de Arizona, Mack Wilson Sr. (derecha), durante un partido de fútbol americano de la NFL en East Rutherford, Nueva Jersey, el 4 de octubre de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)
El receptor abierto de los Giants de Nueva York, Malik Nabers (1), celebra la recepción de un touchdown frente al apoyador de los Cardinals de Arizona, Mack Wilson Sr. (derecha), durante un partido de fútbol americano de la NFL en East Rutherford, Nueva Jersey, el 4 de octubre de 2026. (Foto AP/Seth Wenig) AP

Winston, en su segunda titularidad en lugar del quarterback franquicia lesionado Jaxson Dart, volvió a hacer lo necesario para conducir a su equipo a la victoria con pases de TD a Malachi Fields, Malik Nabers y Theo Johnson.

Winston terminó 18 de 29 para 250 yardas en una actuación de altibajos. J.J. McCarthy estuvo uniformado seis días después de que los Giants (3-1) lo adquirieran en un canje con Minnesota, pero no jugó.

Nabers más que duplicó sus yardas por recepción esta temporada al atrapar seis pases para 112 yardas. Tenía 96 en sus primeros tres partidos desde que regresó de una grave lesión de rodilla.

Dominic Zvada siguió validando la confianza del entrenador John Harbaugh en otro pateador novato al mejorar a 9 de 9 en intentos de gol de campo.

Jacoby Brissett completó 21 de 35 y lanzó tres intercepciones —la última en la jugada final—, lo que terminó siendo la diferencia.

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