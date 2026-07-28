americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Wimbledon aprovecha una quincena sin lluvia para romper récord de asistencia

LONDRES (AP) — Wimbledon alcanzó una asistencia récord de 550.151 espectadores durante las dos semanas del torneo de Grand Slam, un ligero aumento respecto al año pasado, informó el All England Club el martes.

Seguidores de Novak Djokovic lo alientan en un duelo de Wimbledon, el domingo 5 de julio de 2026, ante el ruso Roman Saffiullin (AP Foto/Brian Inganga)
Seguidores de Novak Djokovic lo alientan en un duelo de Wimbledon, el domingo 5 de julio de 2026, ante el ruso Roman Saffiullin (AP Foto/Brian Inganga) AP

La asistencia a la 139ª edición del major de tenis que se disputa sobre hierba se vio favorecida por el primer certamen sin lluvia desde 2019. La asistencia total fue mayor que en 2025 por 1.381 aficionados.

Wimbledon aún queda por detrás en asistencia total en comparación con los otros tres torneos de Grand Slam.

El cuadro principal del Abierto de Australia de este año atrajo a más de 1,1 millones de aficionados. El Abierto de Estados Unidos del año pasado convocó a más de 900.000 y el cuadro principal del Abierto de Francia de 2026 contó con 589.500 espectadores.

Los otros tres presentan competencia del cuadro principal durante 15 días; Wimbledon se mantiene en 14 días. Los torneos rivales también celebran sus eventos de clasificación en el mismo recinto la semana previa, lo que les permite recibir a más aficionados y aumentar los ingresos.

La fase de clasificación de Wimbledon se disputa fuera del recinto.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Ferran Torres, de España, festeja su gol ante Argentina en la final mundialista, el domingo 19 de julio de 2026 en East Rutherford, Nueva Jersey (AP Foto/Julio Cortez)

Final mundialista entre España y Argentina fue vista por unos 60 millones en Fox y Telemundo

Jugadores de la selección española posan con el trofeo tras ganar la Copa Mundial a su arribo al aeropuerto de Barajas en Madrid el lunes 20 de julio del 2026. (AP Foto/Manu Fernandez)

La campeona mundial España vuelve a casa y serán recibidos por el Rey y con desfile

Destacados del día

Damián Valdez comparece en corte y el juicio por la muerte de El Taiger podría celebrarse a comienzos de 2027

Damián Valdez comparece en corte y el juicio por la muerte de El Taiger podría celebrarse a comienzos de 2027

Osamu Menéndez asegura que el vapeo mató a su hijo Mauro y lanza una advertencia urgente a los jóvenes cubanos

Osamu Menéndez asegura que el vapeo mató a su hijo Mauro y lanza una advertencia urgente a los jóvenes cubanos

Zajaris Fernández dice que demandó a Alexis Valdés y afirma: Sí hubo agresión durante el altercado en Miami

Zajaris Fernández dice que demandó a Alexis Valdés y afirma: "Sí hubo agresión" durante el altercado en Miami

Raúl Castro se ausenta por primera vez en 30 años del acto del 26 de Julio y el régimen cubano guarda silencio

Raúl Castro se ausenta por primera vez en 30 años del acto del 26 de Julio y el régimen cubano guarda silencio

Cubano de Miami se incrimina en videos y acaba arrestado por fraude, drogas, armas y maltrato animal por santería

Cubano de Miami se incrimina en videos y acaba arrestado por fraude, drogas, armas y maltrato animal por santería

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter