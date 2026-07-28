Wimbledon aprovecha una quincena sin lluvia para romper récord de asistencia

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Seguidores de Novak Djokovic lo alientan en un duelo de Wimbledon, el domingo 5 de julio de 2026, ante el ruso Roman Saffiullin (AP Foto/Brian Inganga) AP

La asistencia a la 139ª edición del major de tenis que se disputa sobre hierba se vio favorecida por el primer certamen sin lluvia desde 2019. La asistencia total fue mayor que en 2025 por 1.381 aficionados.

Wimbledon aún queda por detrás en asistencia total en comparación con los otros tres torneos de Grand Slam.

El cuadro principal del Abierto de Australia de este año atrajo a más de 1,1 millones de aficionados. El Abierto de Estados Unidos del año pasado convocó a más de 900.000 y el cuadro principal del Abierto de Francia de 2026 contó con 589.500 espectadores.

Los otros tres presentan competencia del cuadro principal durante 15 días; Wimbledon se mantiene en 14 días. Los torneos rivales también celebran sus eventos de clasificación en el mismo recinto la semana previa, lo que les permite recibir a más aficionados y aumentar los ingresos.

La fase de clasificación de Wimbledon se disputa fuera del recinto.

El All England Club indicó que este año se establecieron récords de asistencia diaria en los Días 7 y 12 —así como en el Día 14, cuando Jannik Sinner venció a Alexander Zverev en la final masculina. Un día antes, Linda Noskova derrotó a Karolina Muchova en una final femenina íntegramente checa.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP