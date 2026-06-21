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Wilyer Abreu y Connelly Early lideran a los Medias Rojas 5-1 ante los Marineros

SEATTLE (AP) — El venezolanp Wilyer Abreu conectó un jonrón de dos carreras, Connelly Early permitió dos hits y una carrera en seis entradas y los Medias Rojas de Boston vencieron la noche del sábado por 5-1 a los Marineros de Seattle.

Wilyer Abreu, de los Medias Rojas de Boston, celebra tras anotar gracias a un lanzamiento descontrolado (wild pitch) del lanzador de los Marineros de Seattle, José A. Ferrer, en la sexta entrada de un partido de béisbol el sábado 20 de junio de 2026, en Seattle. (Foto AP/Kevin Ng)
Wilyer Abreu, de los Medias Rojas de Boston, celebra tras anotar gracias a un lanzamiento descontrolado (wild pitch) del lanzador de los Marineros de Seattle, José A. Ferrer, en la sexta entrada de un partido de béisbol el sábado 20 de junio de 2026, en Seattle. (Foto AP/Kevin Ng) AP

Early (6-5) tuvo problemas en la primera entrada, al permitir una carrera con dos hits, pero no concedió otro hit durante el resto de sus seis entradas, aunque golpeó a tres bateadores de los Marineros con lanzamientos. Ponchó a siete y otorgó dos bases por bolas.

Tyron Guerrero lanzó una séptima entrada sin carreras con dos ponches, Garrett Whitlock retiró en orden el octavo inning y Danny Coulombe trabajó un noveno limpio.

Abreu le conectó el jonrón al abridor de Seattle Emerson Hancock (5-4) con dos outs en la cuarta entrada, un batazo al jardín central para su noveno de la temporada.

Los Medias Rojas añadieron tres carreras en la sexta entrada, Abreu anotó con un lanzamiento descontrolado y Caleb Durbin y el mexicanoamericano Marcelo Mayer conectaron sencillos consecutivos dentro del cuadro, productores de carrera, ante el relevista dominicano José A. Ferrer.

Los Medias Rojas se robaron tres bases en el juego, con Durbin estafándose dos.

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