americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Willson Contreras, de Boston, y Jac Caglianone, de Kansas City, se suman al Derby de jonrones

Willson Contreras, de Boston, y Jac Caglianone, de Kansas City, son los más recientes bateadores de poder en comprometerse a participar en el Derby de Jonrones el lunes en Filadelfia.

El venezolano Contreras, de 34 años, suma 20 cuadrangulares en 306 turnos al bate, cifra que queda a pocos del mejor registro de su carrera: 24, que consiguió con los Cachorros de Chicago en 2019. Busca convertirse en el primer jugador de los Medias Rojas en ganar un Derby de Jonrones desde David Ortiz en 2010.

Contreras y Caglianone, de 23 años, se unen en la competencia a Ben Rice, de los Yankees de Nueva York, y al dominicano Junior Caminero, de Tampa Bay. Los otros cuatro participantes aún no han sido anunciados.

Cinco jugadores de Kansas City han formado parte previamente en el evento: Bo Jackson (1989), Danny Tartabull (1991), Mike Moustakas (2017), el venezolano Salvador Pérez (2021) y Bobby Witt Jr. (2024). Ninguno se ha llevado el título.

Witt fue subcampeón en 2024, cuando conectó 50 jonrones en total. Pegó 13 en la ronda final, uno menos que los 14 del deominicano Teoscar Hernández.

En su primera temporada completa con los Reales, Caglianone batea para .258/.322/.455 (77 de 299), con 14 jonrones —la mayor cifra del equipo— y 33 carreras impulsadas en 85 juegos. Sus 14 vuelacercas han promediado 418 pies de distancia, lo que está empatado como el mejor promedio en las Grandes Ligas esta campaña.

___

Deja tu comentario

Destacados del día

SALE DE PRISIÓN EN MIAMI PELOTERO CUBANO DEL TEAM ASERE ACUSADO DE TRÁFICO DE DROGAS: ¿Qué se sabe?

SALE DE PRISIÓN EN MIAMI PELOTERO CUBANO DEL TEAM ASERE ACUSADO DE TRÁFICO DE DROGAS: ¿Qué se sabe?

Influencer cubano de Hialeah asume responsabilidad tras arresto en operativo de prostitución en Miami

Influencer cubano de Hialeah asume responsabilidad tras arresto en operativo de prostitución en Miami

Sin luz, sin comida y sin miedo: La Habana vuelve a protestar contra el régimen por los apagones

Sin luz, sin comida y sin miedo: La Habana vuelve a protestar contra el régimen por los apagones

Lionel Messi celebra tras anotar el segundo gol de Argentina en la victoria 3-2 ante Egipto en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Colin Hubbard)

Messi, Marruecos y 6 equipos de Europa en los cuartos de final del Mundial. Lo habitual

Ismael Cala pide a Keiko Fujimori que lo prepare para ser presidente de una Cuba libre

Ismael Cala pide a Keiko Fujimori que lo prepare para ser presidente de una Cuba libre

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter