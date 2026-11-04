americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Williamson anota 23 puntos, Bey aporta encestes clave y Pelicans vencen 120-113 a Jazz

NUEVA ORLEÁNS (AP) — Saddiq Bey cerró una actuación de 22 unidades con seis puntos consecutivos en los minutos finales de la prórroga, y los Pelicans de Nueva Orleáns remontaron para vencer el miércoles 120-113 al Jazz de Utah.

Zion Williamson (centro), de los Pelicans de Nueva Orleáns, festeja con su compañero Derik Queen, durante el partido del miércoles 4 de noviembre de 2026 ane el Jazz de Utah (AP Foto/Gerald Herbert)
Zion Williamson (centro), de los Pelicans de Nueva Orleáns, festeja con su compañero Derik Queen, durante el partido del miércoles 4 de noviembre de 2026 ane el Jazz de Utah (AP Foto/Gerald Herbert) AP

Zion Williamson anotó 23 puntos —todos después del descanso— por los Pelicans, quienes se sobrepusieron a un déficit de 13 unidades a finales del tercer cuarto para conseguir su cuarta victoria consecutiva tras cuatro derrotas seguidas en el comienzo de la temporada.

Dejounte Murray anotó 20 puntos en su regreso tras perderse tres partidos después del nacimiento de un hijo. Derik Queen anotó 14 de sus 20 puntos en el cuarto periodo por los Pelicans, que jugaron sin Trey Murphy III (molestias de rodilla).

Keyonte George anotó 39 puntos por el Jazz, que perdió su sexto partido consecutivo, y cuya única victoria esta temporada llegó contra Nueva Orleáns en Utah a principios de la campaña.

_____

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kylian Mbappe del Real Madrid celebra tras anotar en el encuentro de la La Liga ante el Racing de Santander el domingo primero de noviembre del 2026. (AP Foto/Miguel Oses)

Mbappé vuelve a marcar y Real Madrid gana para seguirle los pasos al Barcelona

Destacados del día

POSIBLE RECUENTO DE VOTOS EN MIAMI: María Elvira Salazar y Eliott Rodríguez separados por apenas un 0,46%

POSIBLE RECUENTO DE VOTOS EN MIAMI: María Elvira Salazar y Eliott Rodríguez separados por apenas un 0,46%

🚨🇨🇺 ¡CUBA MOVILIZA A SUS FUERZAS ARMADAS EN TODO EL PAÍS! EL RÉGIMEN INICIA EJERCICIOS MILITARES EN MEDIO DE TENSIONES CON EEUU

🚨🇨🇺 ¡CUBA MOVILIZA A SUS FUERZAS ARMADAS EN TODO EL PAÍS! EL RÉGIMEN INICIA EJERCICIOS MILITARES EN MEDIO DE TENSIONES CON EEUU

Debacle republicana en Texas: demócratas ganan la gobernación y el Senado tras décadas de dominio del GOP

Debacle republicana en Texas: demócratas ganan la gobernación y el Senado tras décadas de dominio del GOP

El candidato de extrema izquierda Abdul El-Sayed proclama su victoria en Michigan

El candidato de extrema izquierda Abdul El-Sayed proclama su victoria en Michigan

🇺🇸🔴 ¡FLORIDA RESISTE LA OLA DEMÓCRATA! REPUBLICANOS CONSERVAN LA GOBERNACIÓN, EL SENADO Y CARGOS CLAVE

🇺🇸🔴 ¡FLORIDA RESISTE LA OLA DEMÓCRATA! REPUBLICANOS CONSERVAN LA GOBERNACIÓN, EL SENADO Y CARGOS CLAVE

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter