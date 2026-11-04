Williamson anota 23 puntos, Bey aporta encestes clave y Pelicans vencen 120-113 a Jazz

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Zion Williamson (centro), de los Pelicans de Nueva Orleáns, festeja con su compañero Derik Queen, durante el partido del miércoles 4 de noviembre de 2026 ane el Jazz de Utah (AP Foto/Gerald Herbert) AP

Zion Williamson anotó 23 puntos —todos después del descanso— por los Pelicans, quienes se sobrepusieron a un déficit de 13 unidades a finales del tercer cuarto para conseguir su cuarta victoria consecutiva tras cuatro derrotas seguidas en el comienzo de la temporada.

Dejounte Murray anotó 20 puntos en su regreso tras perderse tres partidos después del nacimiento de un hijo. Derik Queen anotó 14 de sus 20 puntos en el cuarto periodo por los Pelicans, que jugaron sin Trey Murphy III (molestias de rodilla).

Keyonte George anotó 39 puntos por el Jazz, que perdió su sexto partido consecutivo, y cuya única victoria esta temporada llegó contra Nueva Orleáns en Utah a principios de la campaña.

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FUENTE: AP

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