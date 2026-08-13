Werro logra un puesto en la final de 800 m tras caer en semifinal del Europeo

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La suiza Audrey Werro se acerca a la línea de meta en último lugar tras caer al suelo durante una semifinal femenina de 800 metros en los Campeonatos Europeos de Atletismo en Birmingham, Inglaterra, el jueves 13 de agosto de 2026. (Foto AP/Matthias Schrader) AP La británica Amy Hunt posa con su medalla de oro tras ganar los 200 metros en el Campeonato Europeo de Atletismo en Birmingham, Inglaterra, el jueves 13 de agosto de 2026 (AP Foto/Morgan Harlow) AP

La decisión mantiene a Werro en camino para el duelo por la medalla de oro del viernes por la noche con la vigente campeona olímpica Keely Hodgkinson y la estrella neerlandesa Femke Broeders-Bol.

Werro lideraba su serie en el Alexander Stadium cuando se cayó. Las imágenes mostraron que la mano izquierda de Anais Bourgoin hizo contacto con el pie derecho de Werro antes de que Werro se desplomara en la última curva.

A finales de junio, Werro registró el tercer mejor tiempo femenino de la historia: 1 minuto, 53,80 segundos.

Tras la caída del jueves, se levantó y trotó hasta la meta en 2:35.35. Apeló su posición y avanzó con éxito a la final.

“Todo iba bien y de repente estaba en el suelo. Solo tengo algunos rasguños y me arrancaron el dorsal, pero estoy bien. El cuerpo está bien”, dijo Werro.

Hodgkinson, la británica que con frecuencia ha hablado de su deseo de batir el récord mundial de los 800, ganó la otra semifinal en 1:57.38, apenas por delante de Broeders-Bol, quien ha impresionado en su primer año en los 800 tras cambiar desde los 400 con vallas.

El récord mundial femenino de los 800, de 1:53.28, fue establecido en 1983 por Jarmila Kratochvilova. ___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP