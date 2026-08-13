americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Werro logra un puesto en la final de 800 m tras caer en semifinal del Europeo

BIRMINGHAM, Inglaterra (AP) — La estrella suiza Audrey Werro recibió un lugar en la final de los 800 metros después de caer en su semifinal en los campeonatos europeos el jueves.

La suiza Audrey Werro se acerca a la línea de meta en último lugar tras caer al suelo durante una semifinal femenina de 800 metros en los Campeonatos Europeos de Atletismo en Birmingham, Inglaterra, el jueves 13 de agosto de 2026. (Foto AP/Matthias Schrader)
La suiza Audrey Werro se acerca a la línea de meta en último lugar tras caer al suelo durante una semifinal femenina de 800 metros en los Campeonatos Europeos de Atletismo en Birmingham, Inglaterra, el jueves 13 de agosto de 2026. (Foto AP/Matthias Schrader) AP
La británica Amy Hunt posa con su medalla de oro tras ganar los 200 metros en el Campeonato Europeo de Atletismo en Birmingham, Inglaterra, el jueves 13 de agosto de 2026 (AP Foto/Morgan Harlow)
La británica Amy Hunt posa con su medalla de oro tras ganar los 200 metros en el Campeonato Europeo de Atletismo en Birmingham, Inglaterra, el jueves 13 de agosto de 2026 (AP Foto/Morgan Harlow) AP

La decisión mantiene a Werro en camino para el duelo por la medalla de oro del viernes por la noche con la vigente campeona olímpica Keely Hodgkinson y la estrella neerlandesa Femke Broeders-Bol.

Werro lideraba su serie en el Alexander Stadium cuando se cayó. Las imágenes mostraron que la mano izquierda de Anais Bourgoin hizo contacto con el pie derecho de Werro antes de que Werro se desplomara en la última curva.

A finales de junio, Werro registró el tercer mejor tiempo femenino de la historia: 1 minuto, 53,80 segundos.

Tras la caída del jueves, se levantó y trotó hasta la meta en 2:35.35. Apeló su posición y avanzó con éxito a la final.

“Todo iba bien y de repente estaba en el suelo. Solo tengo algunos rasguños y me arrancaron el dorsal, pero estoy bien. El cuerpo está bien”, dijo Werro.

Hodgkinson, la británica que con frecuencia ha hablado de su deseo de batir el récord mundial de los 800, ganó la otra semifinal en 1:57.38, apenas por delante de Broeders-Bol, quien ha impresionado en su primer año en los 800 tras cambiar desde los 400 con vallas.

El récord mundial femenino de los 800, de 1:53.28, fue establecido en 1983 por Jarmila Kratochvilova.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

PETE HEGSETH ELEVA LA PRESIÓN SOBRE CUBA: Todas las opciones están sobre la mesa, incluidas las militares

PETE HEGSETH ELEVA LA PRESIÓN SOBRE CUBA: "Todas las opciones están sobre la mesa, incluidas las militares

ICE arresta en Florida a camionero cubano con orden final de deportación y licencia comercial vencida

ICE arresta en Florida a camionero cubano con orden final de deportación y licencia comercial vencida

HORROR EN KANSAS: un hombre mató a sus cuatro hijos y a su pareja antes de quitarse la vida

HORROR EN KANSAS: un hombre mató a sus cuatro hijos y a su pareja antes de quitarse la vida

ROLANDO ZALDÍVAR REAPARECE EN LAS CALLES DE MIAMI Y RECONOCE: El daño me lo hago yo mismo

ROLANDO ZALDÍVAR REAPARECE EN LAS CALLES DE MIAMI Y RECONOCE: "El daño me lo hago yo mismo

Esta imagen, distribuida por Vantor muestra humo en una vista general de una infraestructura portuaria en Novorossiysk, Rusia, el 12 de agosto de 2026. (Imagen satelital©2026 Vantor vía AP)

Drones ucranianos alcanzan una gran refinería rusa a casi 1.300 kms de la frontera y causan incendio

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter