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Wembanyama y los Spurs vencen 111-103 al Thunder en el juego 7 y llegan a las Finales de la NBA

OKLAHOMA CITY (AP) — Victor Wembanyama y los Spurs de San Antonio comenzaron las finales de la Conferencia Oeste con una victoria en Oklahoma City y terminaron la serie de la misma manera.

Los Spurs de San Antonio reaccionan al pedirse un tiempo fuera en la segunda mitad del Juego 7 de la serie de las finales de la Conferencia Oeste de los playoffs de baloncesto de la NBA contra el Thunder de Oklahoma City, el sábado 30 de mayo de 2026, en Oklahoma City. (Foto AP/Nate Billings)
Los Spurs de San Antonio reaccionan al pedirse un tiempo fuera en la segunda mitad del Juego 7 de la serie de las finales de la Conferencia Oeste de los playoffs de baloncesto de la NBA contra el Thunder de Oklahoma City, el sábado 30 de mayo de 2026, en Oklahoma City. (Foto AP/Nate Billings) AP
Los Spurs de San Antonio celebran tras derrotar al Thunder de Oklahoma City en las finales de la Conferencia Oeste de la serie de los playoffs de baloncesto de la NBA, el sábado 30 de mayo de 2026, en Oklahoma City. (Foto AP/Nate Billings)
Los Spurs de San Antonio celebran tras derrotar al Thunder de Oklahoma City en las finales de la Conferencia Oeste de la serie de los playoffs de baloncesto de la NBA, el sábado 30 de mayo de 2026, en Oklahoma City. (Foto AP/Nate Billings) AP

Los campeones han sido destronados. Wembanyama y los Spurs se dirigen a las Finales de la NBA.

Wembanyama anotó 22 puntos, Julian Champagnie consiguió 18 de sus 20 mediante triples y los Spurs vencieron la noche del sábado por 111-103 al Thunder de Oklahoma City, desafiando pronósticos muy adversos para ganar un Juego 7 como visitantes.

Stephon Castle anotó 16 puntos y De’Aaron Fox aportó 15. Dylan Harper sumó 12 y Keldon Johnson y Devin Vassell terminaron con 11 cada uno para los Spurs, que se dirigen a las Finales de la NBA por primera vez desde 2014.

Recibirán a los Knicks de Nueva York en el Juego 1 la noche del miércoles.

Shai Gilgeous-Alexander encabezó al Thunder con 35 puntos, pero por octava temporada consecutiva la NBA tendrá un nuevo campeón.

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