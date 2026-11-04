Wembanyama logra récords de 52 puntos y 24 rebotes; Spurs vencen 112-111 a Mavericks

Victor Wembanyama (1), de los Spurs de San Antonio, ataca la canasta entre Daniel Gafford (21) y Caleb Martin, de los Mavericks de Dallas, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el miércoles 4 de noviembre de 2026, en San Antonio. (AP Foto/Darren Abate) AP

Wembanyama sumó 29 unidades, 15 rebotes y cinco bloqueos en la primera mitad para convertirse en el primer jugador desde que comenzó el registro jugada por jugada de la NBA en 1996-1997 en conseguir al menos 25 puntos, 10 rebotes y cinco tapones en una mitad.

Kyrie Irving, quien anotó 29 tantos, falló un tiro en suspensión de media vuelta desde 15 pies, bien defendido, con tres segundos por jugar, mientras Dallas estuvo cerca de arruinar el partido histórico de Wembanyama.

Dylan Harper anotó 21 puntos y Stephon Castle aportó 17 y 10 rebotes en la sexta victoria consecutiva de San Antonio.

Wembanyama consiguió dos canastas tras rebote ofensivo en los últimos 2:39, pero también acertó 1 de 4 tiros libres en los últimos 2:10.

San Antonio tuvo un diferencial de +23 cuando Wembanyama estuvo en la cancha y de -22 cuando fue sustituido.

Wembanyama tuvo un arranque arrollador, al anotar 10 de los primeros 12 puntos de San Antonio con un par de clavadas y seis tiros libres. Cerró el primer cuarto con 15 puntos, nueve rebotes, dos tapones, dos robos y una asistencia.

Los Mavericks aprovecharon cuando Wembanyama salió de la cancha tres minutos después de iniciado el segundo cuarto, con una racha de 12-1 para recortar la ventaja de los Spurs a 49-48.

Wembanyama regresó 4 1/2 minutos después.

El francés registró tres tapones en 13 segundos en la misma posesión, enviando fuera de límites los tiros de Flagg y Washington antes de que su tercero fuera capturado por De'Aaron Fox con 3:38 por jugar en la primera mitad. ___

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FUENTE: AP