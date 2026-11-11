Wembanyama lidera una remontada furiosa de 22 y los Spurs logran su 10ma victoria seguida

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Victor Wembanyama, de los Spurs de San Antonio reacciona después de encestar un triple durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA frente a los Bulls de Chicago, el miércoles 11 de noviembre de 2026. (AP Foto/Nam Y. Huh) AP

Los Bulls han perdido ocho seguidos y cayeron a 1-9. Tienen marca de 0-4 en casa.

Wembanyama también tuvo nueve rebotes y cinco tapones, dos días después de su explosión de 40 puntos en una victoria sobre los Suns de Phoenix, mientras los Spurs cerraban una gira con marca de 4-0. DeAaron Fox aportó 17 unidades y nueve asistencias.

Jalen Smith igualó su mejor marca personal con 23 puntos para los Bulls, y Nic Claxton anotó 17 desde la banca.

Caleb Wilson, selección de primera ronda de los Bulls, anotó 15 puntos en 15 minutos antes de salir por una lesión en la mano derecha en el tercer cuarto. La temporada universitaria de Wilson se vio interrumpida el invierno pasado por un par de lesiones en la mano.

Los Bulls ganaban 64-42 a mitad del segundo cuarto, su mayor ventaja de la temporada, gracias a un inicio de 10 de 12 en triples. Chicago anotó 41 puntos en el primer cuarto y lanzó para 66% en la primera mitad.

Los Spurs abrieron el tercer cuarto con una racha de 18-3 para borrar la ventaja de los Bulls, impulsados por cinco pérdidas de balón de Chicago, y luego tomaron el control con una racha de 11-2 en el cuarto periodo.

___ Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP FUENTE: AP