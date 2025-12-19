Wembanyama lidera con 26 puntos a Spurs en victoria 126-98 ante Hawks

Compartir en:









El alero de los Spurs de San Antonio, Victor Wembanyama (1), atrapa un pase por encima del alero de los Hawks de Atlanta, Onyeka Okongwu, a la derecha, durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el viernes 19 de diciembre de 2025, en Atlanta. (AP Photo/Colin Hubbard) AP

La victoria fue la número 20 de la temporada para los Spurs, una hazaña que el equipo no alcanzó hasta el 23 de enero la temporada pasada.

En su cuarto juego desde que regresó de una lesión en la pantorrilla que lo mantuvo fuera durante 12 partidos, Wembanyama sumó 12 rebotes, tres asistencias, dos bloqueos y un robo. Fue el primer doble-doble del pívot desde la derrota de San Antonio ante Golden State el 14 de noviembre.

Vassell acertó cuatro de nueve triples.

Nickeil Alexander-Walker lideró a los Hawks con 23 puntos en su regreso a la alineación titular. Acertó siete de nueve desde la línea de tiros libres y siete de 18 desde el campo.

Jalen Johnson, tras una actuación de 43 puntos, la mejor de su carrera contra Charlotte, anotó 17 puntos y sumó 11 rebotes. Lideró a los Hawks con 13 puntos en el primer cuarto y consolidó su 18º doble-doble de la temporada en el tercer cuarto.

Atlanta también estuvo sin Kristaps Porzingis, quien estará fuera al menos otra semana debido a una enfermedad que requiere más evaluación.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP