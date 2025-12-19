americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Wembanyama lidera con 26 puntos a Spurs en victoria 126-98 ante Hawks

ATLANTA (AP) — Victor Wembanyama anotó 26 puntos, Devin Vassell agregó 18, y los Spurs de San Antonio arruinaron el primero de una serie de cinco partidos en casa para Atlanta con una victoria de 126-98 sobre los Hawks.

El alero de los Spurs de San Antonio, Victor Wembanyama (1), atrapa un pase por encima del alero de los Hawks de Atlanta, Onyeka Okongwu, a la derecha, durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el viernes 19 de diciembre de 2025, en Atlanta. (AP Photo/Colin Hubbard)
El alero de los Spurs de San Antonio, Victor Wembanyama (1), atrapa un pase por encima del alero de los Hawks de Atlanta, Onyeka Okongwu, a la derecha, durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el viernes 19 de diciembre de 2025, en Atlanta. (AP Photo/Colin Hubbard) AP

La victoria fue la número 20 de la temporada para los Spurs, una hazaña que el equipo no alcanzó hasta el 23 de enero la temporada pasada.

En su cuarto juego desde que regresó de una lesión en la pantorrilla que lo mantuvo fuera durante 12 partidos, Wembanyama sumó 12 rebotes, tres asistencias, dos bloqueos y un robo. Fue el primer doble-doble del pívot desde la derrota de San Antonio ante Golden State el 14 de noviembre.

Vassell acertó cuatro de nueve triples.

Nickeil Alexander-Walker lideró a los Hawks con 23 puntos en su regreso a la alineación titular. Acertó siete de nueve desde la línea de tiros libres y siete de 18 desde el campo.

Jalen Johnson, tras una actuación de 43 puntos, la mejor de su carrera contra Charlotte, anotó 17 puntos y sumó 11 rebotes. Lideró a los Hawks con 13 puntos en el primer cuarto y consolidó su 18º doble-doble de la temporada en el tercer cuarto.

Atlanta también estuvo sin Kristaps Porzingis, quien estará fuera al menos otra semana debido a una enfermedad que requiere más evaluación.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un evento sobre los precios de los medicamentos en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 19 de diciembre de 2025. (AP Foto/Evan Vucci)

Trump anuncia acuerdos con nueve farmacéuticas para reducir precios de medicamentos

Esta foto censurada sin fecha, publicada por legisladores demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes el jueves 18 de diciembre de 2025, muestra a Jeffrey Epstein. (Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes a través de AP)

Departamento de Justicia de EEUU comienza a publicar archivos sobre investigación de Epstein.

El presidente ruso Vladímir Putin, izquierda, y el jefe del Estado Mayor de Rusia, el general Valery Gerasimov, asisten a la reunión anual del Ministerio de Defensa del país y premiación de soldados en Moscú, Rusia, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

Rusia buscará ampliar sus avances en Ucrania si fracasan las negociaciones de paz, advierte Putin

El buque petrolero Skipper, que fue tomado recientemente por el ejército de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, visto mientras navega en dirección suroeste a unos 33 kilómetros al norte de Guadalupe, en el sur del mar Caribe, el viernes 12 de diciembre de 2025. (©2025 Vantor vía AP)
ULTIMA HORA

Trump ordena bloqueo de "buques petroleros sancionados" que se dirijan a Venezuela

Destacados del día

Esta foto censurada sin fecha, publicada por legisladores demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes el jueves 18 de diciembre de 2025, muestra a Jeffrey Epstein. (Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes a través de AP)

Departamento de Justicia de EEUU comienza a publicar archivos sobre investigación de Epstein.

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un evento sobre los precios de los medicamentos en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 19 de diciembre de 2025. (AP Foto/Evan Vucci)

Trump anuncia acuerdos con nueve farmacéuticas para reducir precios de medicamentos

Cuba anuncia una guerra sin cuartel contra la corrupción tras la condena a cadena perpetua del exministro Alejandro Gil

Cuba anuncia una "guerra sin cuartel" contra la corrupción tras la condena a cadena perpetua del exministro Alejandro Gil

TRUMP suspende la lotería de green cards tras el ataque mortal en la Universidad de Brown

TRUMP suspende la lotería de 'green cards' tras el ataque mortal en la Universidad de Brown

EEUU deporta a 128 cubanos en nuevo vuelo a La Habana: ya suman 1.663 retornados en 2025

EEUU deporta a 128 cubanos en nuevo vuelo a La Habana: ya suman 1.663 retornados en 2025

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter