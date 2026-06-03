Wembanyama anota 26, pero sufre en tiros de campo durante su debut en Finales

Victor Wembanyama, alero de los Spurs de San Antonio, mira hacia el banquillo durante el primer partido de las Finales ante los Knicks de Nueva York, el miércoles 3 de junio de 2026 (AP Foto/Eric Gay) AP

La estrella francesa anotó 26 puntos en su debut en una serie por el título, aunque tuvo que esforzarse para conseguir cada uno de ellos: falló 15 de sus 21 tiros de campo, algunos incluso pegaron en la parte superior del tablero, y vio oleadas de defensores de Nueva York durante todo el encuentro.

Lo peor de todo para Wembanyama, el mejor jugador defensivo del partido, fue ver cómo los Knicks anotaban los últimos 11 puntos del duelo y arrebataban la ventaja de localía a San Antonio, con una victoria por 105-95.

Lo dijo con calma, sin pánico, de manera muy directa. Los Spurs perdieron un partido. La serie no ha terminado.

“Yo diría que, sin duda, se hace responsable”, comentó el entrenador de los Spurs, Mitch Johnson. “Espero que aprenda muchas cosas del partido de esta noche y salga con un buen enfoque en el segundo duelo”.

Hay antecedentes de eso tanto para Wembanyama como para los Spurs. Perdieron la ventaja de localía ante Portland en la primera ronda antes de ganar los últimos tres partidos de esa serie.

Volvieron a perder la localía ante Minnesota en la segunda ronda tras caer en el primer encuentro, y ni siquiera tuvieron ventaja de local contra Oklahoma City en las finales de la Conferencia Oeste, una serie en la que San Antonio estuvo abajo 2-1 y 3-2 antes de imponerse.

Pero también es cierto que se enfrentan a un equipo de los Knicks que no ha perdido desde abril. Y ya es junio.

Nueva York tiene marca de 12-0 en sus últimos 12 partidos, y los Spurs ahora deben intentar vencerlos en cuatro de los próximos seis para ganar este título.

“Obviamente, ya hemos estado abajo en una serie antes”, señaló Wembanyama. “Nunca en las finales, obviamente. Pero no me estoy reprochando nada en realidad. No estoy preocupado en lo más mínimo”.

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FUENTE: AP