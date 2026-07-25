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Wells y Domínguez conectan jonrón y Yankees vencen 3-1 a Filis

FILADELFIA (AP) — Austin Wells y el dominicano Jasson Domínguez conectaron jonrones, Ryan Weathers lanzó hasta la sexta entrada y los Yankees de Nueva York vencieron el sábado por 3-1 a los Filis de Filadelfia.

Austin Wells (derecha), de los Yankees de Nueva York, celebra su cuadrangular con Ryan McMahon (izquierda), mientras el receptor de los Filis de Filadelfia, J.T. Realmuto (centro), revisa su equipo durante la tercera entrada de un partido de béisbol, el sábado 25 de julio de 2026, en Filadelfia. (Foto AP/Chris Szagola)
Austin Wells (derecha), de los Yankees de Nueva York, celebra su cuadrangular con Ryan McMahon (izquierda), mientras el receptor de los Filis de Filadelfia, J.T. Realmuto (centro), revisa su equipo durante la tercera entrada de un partido de béisbol, el sábado 25 de julio de 2026, en Filadelfia. (Foto AP/Chris Szagola) AP

Cody Bellinger pegó un sencillo, un doble y remolcó una carrera por los Yankees, que han ganado tres seguidos y cinco de sus últimos seis. Nueva York mejoró su récord como visitante, el mejor de la Liga Americana, a 33-22 con su sexta victoria consecutiva fuera de casa.

Bryce Harper impulsó la carrera de Filadelfia con un elevado de sacrificio en la primera entrada, mientras los Filis cayeron a 2-6 en una estadía de nueve juegos en casa contra los Mets, Dodgers y Yankees que concluye el domingo.

Weathers (4-7) se recuperó de tres malas aperturas consecutivas, al permitir una carrera con seis hits y ponchar a siete en 5 2/3 entradas. David Bednar lanzó una novena entrada perfecta de 1-2-3 para su salvamento número 20.

Kyle Backhus (1-1) cargó con la derrota.

Brian Keller, de Filadelfia permitió una carrera en tres entradas en su debut en las Grandes Ligas, después de que el abridor de Filadelfia Tim Mayza lanzara dos entradas sin permitir carreras.

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