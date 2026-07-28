Ward de Browns es el back defensivo mejor pagado de la NFL con extensión de 2 años

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ARCHIVO - Denzel Ward, cornerback de los Browns de Cleveland, calienta antes de un partido ante los Bengals de Cincinnati, el 4 de enero de 2026 (AP Foto/Jeff Dean, archivo) AP

El esquinero, seleccionado cinco veces al Pro Bowl, firmará una extensión por 62,2 millones de dólares —incluidos 52,3 millones garantizados—, indicó la fuente a la AP bajo condición de anonimato porque el acuerdo no había sido anunciado públicamente.

El promedio de 31,1 millones supera el de 31 millones observado cuando Trent McDuffie firmó un contrato de cuatro años y 124 millones de dólares con los Rams de Los Ángeles después de ser traspasado por Kansas City en marzo.

Ward, de 29 años, tenía dos años restantes de un contrato de cinco años y 100 millones de dólares que firmó en 2022.

El cornerback —quien creció a menos de una hora de Cleveland, en Macedonia— es el jugador con más tiempo en el equipo de Cleveland después de que la franquicia traspasó al vigente Jugador Defensivo del Año Myles Garrett a los Rams en junio.

Ward fue la cuarta selección global del draft de 2018 procedente de Ohio State.

Desde que ingresó a la liga en 2018, lidera la NFL con 104 pases defendidos, y sus 18 intercepciones están empatadas en el 19.º lugar. Ward registró 39 tacleadas e interceptó un pase en 15 partidos la temporada pasada.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP