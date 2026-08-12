Walls conecta jonrones como ambidiestro por 2ª vez; Rays vencen a A's por 12-4

Taylor Walls, de los Rays de Tampa Bay, recorre las almohadillas tras batear un jonrón de dos carreras ante los Atléticos, en el cuarto inning del juego del martes 11 de agosto de 2026 (AP Foto/Scott Marshall) AP

Walls, de 30 años y cuyos jonrones fueron sus primeros de la temporada, se fue de 5-4 en su segundo juego de dos cuadrangulares. La última vez que la sacó como derecho y como zurdo fue el 18 de abril de 2023 contra los Rojos de Cincinnati.

En la cuarta entrada, conectó su primer jonrón de la campaña, un batazo de dos carreras entre el jardín derecho y el central. Añadió un cuadrangular solitario en el sexto episodio.

Los jonrones pusieron fin a una sequía de 105 juegos de temporada regular sin volarse la barda que se remontaba al 27 de julio de 2025.

Walls es el quinto jugador esta temporada en conectar jonrones desde ambos lados del plato, uniéndose a Drew Romo de los Medias Blancas, el boricua Willi Castro de Colorado, Bryan Reynolds de Pittsburgh y Josh Bell de Minnesota.

Martinez (12-3) ponchó a cinco y permitió cuatro carreras con ocho hits en una labor de 101 lanzamientos para su segundo juego completo en las Grandes Ligas. En 2024, trabajó un juego completo de ocho entradas con los Rojos pero cargó con la derrota.

Los Rays, líderes del Este de la Liga Americana, tomaron ventaja temprano gracias a un jonrón de dos carreras del dominicano Junior Caminero, de 412 pies hacia el jardín central, en la primera entrada.

Caminero también anotó en la tercera con un elevado de sacrificio de Chandler Simpson, pero Liam Hicks fue puesto out cuando pretendió avanzar tocando desde primera, para una doble matanza que terminó la entrada.

El cubano Yandy Díaz conectó un jonrón solitario, Carson Williams pegó un cuadrangular de tres carreras y el cubano Víctor Mesa Jr. aportó un jonrón de dos carreras por Tampa Bay, que conectó 11 hits en la victoria.

Lawrence Butler disparó un jonrón de dos carreras por los Atléticos en la quinta entrada. Mason Barnett (1-3) cargó con la derrota al permitir seis carreras con cinco hits en cuatro entradas.

Jacob Wilson, de los Atléticos, vio terminar su racha récord en las mayores, de 112 juegos sin cometer error en la octava entrada por una pifia en un tiro.

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FUENTE: AP