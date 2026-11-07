Wall Street reordena sus apuestas tras el triunfo demócrata en las elecciones legislativas

Operadores de opciones, entre los que está Ravi Bhandari, centro, trabajan en el piso de remates de la Bolsa de Valores de Nueva York, el viernes 6 de noviembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

Las mayores sacudidas se sintieron en las acciones de empresas vinculadas al auge de la inteligencia artificial, ante la preocupación de que un Congreso controlado por los demócratas frene el desarrollo adicional de centros de datos.

Las empresas de defensa y de petróleo bajaron ante la expectativa de que los demócratas impulsen el fin de la guerra entre Estados Unidos e Irán, lo que probablemente reduciría los precios de la energía.

Mientras tanto, las acciones de hospitales subieron ante la posibilidad de que se restablezca o aumente el financiamiento de varios programas gubernamentales, mientras que las compañías de bebidas alcohólicas y otras golpeadas por los aranceles avanzaron por la esperanza de un alivio.

Este es un vistazo a cómo reaccionaron ciertas acciones e industrias al resultado de las elecciones de mitad de mandato.

La frenética construcción de centros de datos para impulsar el auge de la IA ha significado grandes ganancias para una amplia variedad de empresas, como fabricantes de chips, proveedores de energía, productores de sistemas de refrigeración, compañías de computación en la nube y más. Los inversionistas, ansiosos por obtener una parte de esas ganancias, se lanzaron con todo e impulsaron algunas acciones al alza en un 100% o más. Pero crecieron las preocupaciones de que las acciones de IA se encarecieron demasiado. Y luego, los demócratas arrasaron en las elecciones de mitad de mandato y tomaron el control del Congreso.

Nvidia, Lam Research y otras empresas vinculadas al auge de la IA oscilaron con fuerza esta semana ante el temor de que las victorias demócratas en legislaturas estatales de todo el país puedan significar una desaceleración de nuevas construcciones, particularmente en Texas. Los hiperescaladores, o quienes financian la expansión, como Amazon, tuvieron un mejor desempeño.

Defensa

Las empresas de defensa han sido volátiles durante todo el año, subiendo y bajando con los cambios en la guerra de Estados Unidos con Irán. Las esperanzas de un fin de la guerra aumentaron tras el triunfo demócrata en las elecciones de mitad de mandato. El fin del conflicto podría significar menos negocio para varias grandes compañías de defensa, aunque las hostilidades también han agotado las reservas de armas, lo que podría traducirse en demanda de reabastecimiento por parte del gobierno de Estados Unidos.

Northrop Grumman, Lockheed Martin, RTX y General Dynamics cayeron entre 4% y 12% después del martes.

Empresas petroleras y de refinación

Las compañías de exploración y refinación de petróleo han sido algunas de las mayores beneficiarias de la guerra de Estados Unidos con Irán, que ha restringido los suministros globales desde febrero y ha elevado el precio del crudo y la gasolina. Varias grandes empresas energéticas retrocedieron tras las elecciones de mitad de mandato porque el fin de la guerra reduciría los precios del petróleo y disminuiría las ganancias de las compañías.

Empresas como Exxon Mobil y Phillips 66 aún muestran sólidas ganancias en lo que va del año.

Las empresas de Elon Musk

Elon Musk gastó más de 445 millones de dólares en un intento de ayudar a los republicanos a mantener el control del Congreso. No solo su retorno de inversión no fue muy bueno, sino que las acciones de sus dos empresas que cotizan en bolsa recibieron un duro golpe ante la preocupación de que un Congreso demócrata investigue el trabajo del magnate como jefe de recortes de costos de Trump en 2025. SpaceX, que alberga el negocio xAI de Musk, y Tesla, con planes para una flota de vehículos mayormente autónomos, cayeron 5% y 10,1%, respectivamente, después de las elecciones de mitad de mandato.

Trump Media

La empresa de redes sociales del presidente, Trump Media & Technology, perdió 33% de su valor de mercado en los tres días posteriores a la elección. La participación del mandatario en la compañía valía casi 5.000 millones de dólares en marzo de 2025. Ahora vale menos de 600 millones de dólares. La empresa espera mejorar su suerte al unirse a la compañía de fusión nuclear TAE Technologies. La concreción del acuerdo está pendiente.

Empresas eléctricas

Las compañías enfocadas en energía eólica, solar y otras formas de energía renovable podrían ver días más favorables con un Congreso más amigable con la industria. Los demócratas tendrán una influencia abrumadora sobre el financiamiento cuando tomen el control del Congreso en enero, lo que alimenta las esperanzas para una amplia gama de empresas de energía verde.

Sin embargo, las empresas involucradas en suministrar energía a los centros de datos en el núcleo de la expansión de la IA no tuvieron un desempeño tan bueno, después de que varios escépticos de dichos centros fueran elegidos para el Congreso o para gobernaciones.

Hospitales

Los hospitales avanzaron por la esperanza de que se restablezca o aumente el financiamiento de varios programas gubernamentales, incluidos Medicaid y los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés). El gasto de Medicaid se redujo en el mandato de Trump. Se permitió que expiraran los créditos fiscales ampliados para la ACA sin renovarlos, lo que generó una disminución de la inscripción en la cobertura de seguros a nivel nacional. Más financiamiento para esos programas se traduciría en un posible impulso para los proveedores de atención médica, incluidos los hospitales.

HCA Healthcare subió 6,9%, Tenet Healthcare ganó 6,2% y Universal Health Services sumó 10,4% después del martes.

Constructoras de viviendas y mejoras para el hogar

El sector de la vivienda, incluidas las constructoras, sigue bajo presión por los precios de las casas y las tasas hipotecarias, históricamente altos. El cambio de poder en el Congreso podría significar un mayor enfoque en políticas que aborden la asequibilidad, que fue un tema clave para los demócratas. Recortar aranceles y reducir los costos de la energía podría bajar los costos de la cadena de suministro. Eso también podría ayudar a los minoristas de mejoras para el hogar al aliviar la presión sobre los consumidores.

Sin embargo, las tasas hipotecarias son un asunto más complicado para la industria. Se espera que la Reserva Federal vuelva a subir su tasa de interés de referencia en un esfuerzo por enfriar la inflación. Eso probablemente significa que las tasas de interés de muchos tipos de préstamos, incluidas las hipotecas, se mantendrán altas.

D.R. Horton ganó 4,9%, PulteGroup subió 4,4% y Home Depot sumó 2,9%.

Alcohol

Las compañías de cerveza, vino y licores podrían ver alivio de los aranceles que han perjudicado las ventas en Estados Unidos y a nivel global cuando los demócratas tomen el control del Congreso. La esperanza es que actúen para poner fin al conflicto arancelario global que ha elevado los precios. Los integrantes del S&P 500 Constellation Brands, que tiene los derechos de importación en Estados Unidos de las cervezas Corona y Modelo, y Brown-Forman, que produce Jack Daniel’s y otros licores, registraron ganancias.

Bienes para el hogar

Los fabricantes y vendedores de productos básicos de consumo cotidiano avanzaron a medida que los inversionistas salieron de sectores más riesgosos. También se vieron favorecidos por la esperanza de que un cambio en el control del Congreso implique políticas que ayuden a enfriar la inflación. Eliminar o reducir aranceles podría ayudar a bajar costos para las empresas. Poner fin a la guerra de Estados Unidos con Irán podría aumentar los suministros globales de petróleo, lo que reduciría los precios del crudo y los costos de envío de todo, desde alimentos hasta ropa.

Después de la elección, Costco Wholesale sumó 3,4%, Procter & Gamble subió 2,1% y Dollar General avanzó 2,5%.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP