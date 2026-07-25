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Walker y Smith prenden ataque de 8 carreras en el 6to inning, y Astros vencen 9-5 a Medias Blancas

CHICAGO (AP) — Christian Walker conectó un doble de tres carreras, Cam Smith añadió un jonrón de dos vueltas en una sexta entrada de ocho anotaciones de Houston y los Astros vencieron el viernes 9-5 a los Medias Blancas de Chicago.

El mexicano Isaac Paredes, de los Astros de Houston, festeja en la caseta luego de anotar ante los Medias Blancas de Chiago, el viernes 24 de julio de 2026 (AP Foto/David Banks)
El mexicano Isaac Paredes, de los Astros de Houston, festeja en la caseta luego de anotar ante los Medias Blancas de Chiago, el viernes 24 de julio de 2026 (AP Foto/David Banks) AP

El dominicano Jeremy Peña y el venezolano José Altuve sumaron tres hits cada uno por Houston, que remontó un déficit de cinco anotaciones.

El abridor de Houston, Spencer Arrighetti, dejó el montículo durante sus lanzamientos de calentamiento y fue reemplazado por AJ Blubaugh para iniciar la segunda entrada. Arrighetti permitió tres carreras y dos hits, dio dos bases por bolas y golpeó a dos bateadores.

Kai-Wei Teng (5-6) lanzó dos innings para llevarse la victoria.

Braden Montgomery logró tres hits —la mayor cifra de su carrera— y una impulsada por los Medias Blancas. Chase Meidroth conectó un doble e impulsó dos carreras.

El cubano Yordan Álvarez abrió la sexta con un sencillo, el mexicano Isaac Paredes recibió un pelotazo y Altuve conectó un sencillo para llenar las bases antes de que LaMonte Wade Jr. pegara un sencillo impulsor para sacar del juego al abridor Davis Martin.

Dos lanzamientos después, Walker conectó un doble de tres carreras ante Bryan Hudson (3-3) y Smith añadió su 13er jonrón de la temporada para darles a los Astros una ventaja de 6-5.

Alvarez tiene una racha de 10 juegos consecutivos conectando de hit.

Isaac Paredes se fue de 3-0 y vio cortada su racha de ocho juegos seguidos con hit. _____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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