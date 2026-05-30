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Wade Meckler conecta su primer grand slam y los Angelinos aplastan 14-3 a los Rays

ST. PETERSBURG, Florida, EE.UU. (AP) — Wade Meckler conectó su primer grand slam en las Grandes Ligas para el primero de los cuatro jonrones de Los Angelinos en la victoria del sábado de 14-3 sobre los Rays de Tampa Bay.

Wade Meckler (53), de los Angelinos de Los Ángeles, reacciona tras conectar un grand slam ante el lanzador de los Rays de Tampa Bay, Drew Rasmussen, durante la primera entrada de un partido de béisbol el sábado 30 de mayo de 2026, en St. Petersburg, Florida. (Foto AP/Chris OMeara)
Wade Meckler (53), de los Angelinos de Los Ángeles, reacciona tras conectar un grand slam ante el lanzador de los Rays de Tampa Bay, Drew Rasmussen, durante la primera entrada de un partido de béisbol el sábado 30 de mayo de 2026, en St. Petersburg, Florida. (Foto AP/Chris O'Meara) AP

Meckler le conectó a Drew Rasmussen (4-2) en la primera entrada. También pegó un sencillo y se robó una base.

Mike Trout conectó su 14º jonrón de la temporada en la quinta entrada, y Jo Adell y el venezolano Oswald Peraza dispararon cuadrangulares consecutivos en una novena de siete carreras. Trout, líder de las Grandes Ligas en bases por bolas, también recibió dos boletos y anotó tres de las 14 carreras de los Angelinos, la mayor cifra del equipo en la temporada.

Tampa Bay perdió apenas por segunda vez en sus últimos 18 juegos como local.

El 24º jonrón de apertura en la carrera del cubano Yandy Díaz, el segundo en dos juegos, puso a los Rays en la pizarra en la primera entrada. Pero el abridor de los Angelinos, Reid Detmers (2-5), salió de un aprieto con las bases llenas.

El dominicano Junior Caminero conectó un doble en la tercera, cuando su elevado corto esquivó las pasarelas del Tropicana Field antes de caer en el infield.

Cuatro relevistas de los Angels se combinaron para permitir un solo hit a los Rays en las últimas cuatro entradas. ___

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