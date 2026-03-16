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Vuelca lancha de agencia fronteriza de la UE frente a isla griega con embajador estonio a bordo

ATENAS (AP) — Una lancha patrullera de una agencia fronteriza de la Unión Europea que transportaba a cinco personas, entre ellas el embajador de Estonia en Grecia, se hundió frente a la isla más oriental de Grecia, informó el lunes la Guardia Costera griega. Cuatro personas heridas fueron trasladadas en helicóptero a un hospital en la isla de Rodas.

La Guardia Costera indicó que la lancha patrullera de Frontex se hundió frente a la diminuta isla griega de Kastellorizo tras volcar. No dio una razón del hundimiento. En el momento del incidente iban a bordo cuatro estonios, incluido el embajador, y un agente griego de enlace de Frontex.

Los cinco fueron rescatados por una embarcación de la Guardia Costera griega y un velero que pasaba por la zona, y trasladados a Kastellorizo, desde donde cuatro personas heridas fueron evacuadas en helicóptero a Rodas. La Guardia Costera no precisó si el embajador estaba entre los cuatro.

Una lancha patrullera de Frontex operada por la Policía Marítima portuguesa se hundió el pasado julio frente a la isla de Lesbos, en el este del mar Egeo, durante una operación de búsqueda y rescate en que participaba una embarcación que transportaba migrantes. No se reportaron heridos en ese incidente.

Grecia es una de las principales rutas de entrada a la Unión Europea utilizadas por personas que huyen de conflictos y pobreza en África, Oriente Medio y Asia. Frontex ha sido desplegada en Grecia durante años, con embarcaciones y personal que trabajan junto a la Guardia Costera griega y los agentes de la patrulla fronteriza.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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