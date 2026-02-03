americateve

Vrabel creó cultura que tiene a Pats cerca de hacer historia en el Super Bowl

Mike Vrabel se ha enfocado en crear una cultura específica durante su primera temporada como entrenador de los Patriots de Nueva Inglaterra.

El estadounidense Vrabel, entrenador en jefe de los Patriots de Nueva Inglaterra, escucha una pregunta durante una conferencia de prensa el martes 3 de febrero de 2026, en Santa Clara, California. (AP Photo/Charlie Riedel)
El tono quedó definido en abril, cuando habló por primera vez con el equipo, antes del comienzo de actividades del receso entre campañas.

Diez meses después, esas palabras han ayudado a que el primer equipo dirigido por Vrabel esté a punto de conquistar el séptimo título de Super Bowl en la historia de la franquicia.

Vrabel es el octavo hombre en jugar en un Super Bowl y luego llegar a otro como entrenador en jefe. El domingo, con una victoria sobre los Seahawks de Seattle, puede hacer historia en la NFL como la primera persona en ganar Super Bowls como jugador y entrenador en jefe para la misma franquicia.

Cuando se le preguntó cómo ha mantenido el mismo entusiasmo que tenía cuando se dirigió al equipo antes de la temporada, Vrabel dijo que su energía se alimenta de lo que ha recibido de todos a su alrededor.

Vrabel ganó tres anillos de Super Bowl bajo las órdenes de Bill Belichick durante las temporadas de 2001, 2003 y 2004. Su ideología ha sido priorizar una conexión con sus jugadores y ente ellos.

Ha instituido pequeñas cosas que destacan a su equipo, como capitanes específicos para cada partido que son seleccionados en función de criterios como la conexión pasada de un jugador con el oponente, o incluso solo el estado o ciudad en la que están jugando esa semana.

Reintrodujo las presentaciones individuales de jugadores, algo que los Patriots no habían hecho en más de una década.

Después de cada partido de esta temporada, también ha estrechado la mano del entrenador contrario y luego ha corrido al vestuario para dar un abrazo o un apretón de manos a cada jugador al entrar.

Una vez que el equipo se reúne da menciones personalizadas a otros jugadores. Cada una es seguida por un "aplauso único" al unísono por el equipo para hacer de ello una experiencia grupal.

Y cuando los Patriots se establecieron como el mejor equipo visitante de la NFL —aún sin perder en la carretera esta temporada en nueve partidos— comenzó a llamarlos los "guerreros del camino" e hizo que el equipo viera la película de 1979 "The Warriors".

En resumen, ha hecho que su primera temporada en Nueva Inglaterra se trate de ayudar a su equipo a disfrutar los triunfos.

Creó un grupo que disfruta pasar tiempo unido fuera del campo y que ha fortalecido sus lazos de manera orgánica.

Vrabel dijo que es sólo un producto de las personas de las que ha aprendido. Desde jugar y luego entrenar en Ohio State, hasta ser reclutado por los Steelers de Pittsburgh y jugar para entrenadores de la NFL, incluido Belichick.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

