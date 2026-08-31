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Volcán en Indonesia entra en erupción, lanzando columna de ceniza negra

YAKARTA (AP) — El monte Sinabung en Indonesia entró en erupción el lunes, expulsando una columna de ceniza negra y humo a 3.500 metros (11.482 pies) hacia el cielo sobre la isla de Sumatra.

El volcán Monte Sinabung en Karo, Sumatra del Norte, Indonesia, el 31 de agosto del 2026. Foto de la Agencia Geológica del Ministerio de Energía y Recursos Minerales de Indonesia (Agencia Geológica del Ministerio de Energía y Recursos Minerales de Indonesia via AP)
El volcán Monte Sinabung en Karo, Sumatra del Norte, Indonesia, el 31 de agosto del 2026. Foto de la Agencia Geológica del Ministerio de Energía y Recursos Minerales de Indonesia (Agencia Geológica del Ministerio de Energía y Recursos Minerales de Indonesia via AP) AP

No hubo informes de víctimas, evacuaciones ni interrupciones de vuelos en la región. Sin embargo, se recomendó a residentes, visitantes y turistas abstenerse de realizar actividades en aldeas cercanas del distrito de Karo, en la provincia de Sumatra del Norte, y en zonas situadas dentro de un radio de 6 kilómetros (3,7 millas) de la cumbre.

Carreteras, vehículos y edificios de varias aldeas de Karo quedaron cubiertos de ceniza gris. Las autoridades locales distribuyeron mascarillas a los residentes para que se protegieran.

Funcionarios elevaron el nivel de alerta del volcán al segundo más alto, lo que amplió la zona de seguridad alrededor de la montaña de 2.600 metros (8.530 pies).

“Esta erupción se considera una erupción inicial, y es posible que ocurra una erupción mayor”, advirtió la jefa de la Agencia Geológica de Indonesia, Lana Saria, en un comunicado.

La agencia había registrado previamente evidencia visual del aumento de actividad del monte Sinabung a mediados de agosto, incluidos decenas de sismos, y amplió el radio recomendado para las actividades públicas.

Unas 30.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares alrededor del Sinabung en los últimos años debido a la actividad volcánica.

Indonesia es un archipiélago de más de 280 millones de habitantes con frecuente actividad sísmica, y el Sinabung figura entre más de 120 volcanes activos. El país es propenso a sacudidas sísmicas debido a su ubicación en el “Anillo de Fuego”, un arco de volcanes y líneas de falla que rodea la cuenca del Pacífico.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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