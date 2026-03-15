Vitinha y Ostigard anotan en triunfo 2-0 de Genoa ante Verona en la Serie A

Gustav Isaksen, de Lazio, anota el gol de su equipo al superar a Mike Maignan, portero del AC Milan durante el partido de fútbol de la Serie A entre Lazio y Milan, el domingo 15 de marzo de 2026, en Roma. (AP Foto/Andrew Medichini) AP

Vitinha (centro, frente), del Genoa, celebra tras anotar el primer gol durante el juego de fútbol de la Serie A entre el Hellas Verona y el GFC Genoa 1893 en Verona, Italia, el domingo 15 de marzo de 2026. (Paola Garbuio/LaPresse vía AP) AP

El líder de la Serie A, Inter de Milán, empató 1-1 con Atalanta en casa el sábado, lo que dejó la puerta abierta para que AC Milan recortara aún más la distancia con su rival. Con ocho puntos de desventaja respecto del Inter, AC Milan juega más tarde el domingo ante Lazio.