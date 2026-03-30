Vitello y los Gigantes logran su 1ra victoria al vencer 3-2 a Padres y Bader jonronea

Ryan Walker estaba a un strike de completar una blanqueada de dos hits cuando permitió un jonrón de dos carreras a Jackson Merrill. Luego, Walker hizo que Xander Bogaerts bateara un rodado para terminar el juego combinado de tres hits y apuntarse el salvamento.
Vitello y los Gigantes tuvieron una serie inaugural miserable y el sábado igualaron un récord de la franquicia al llegar a 20 entradas sin anotar para comenzar la campaña, antes de conseguir por fin una carrera en la tercera entrada de una derrota 3-1.
Los Gigantes también eran el único equipo sin un jonrón este año hasta que Bader envió un lanzamiento 1-2 de Walker Buehler (0-1) contra la fachada del segundo nivel en el jardín izquierdo para abrir la tercera entrada.
Landen Roupp (1-0) permitió dos sencillos, ponchó a siete y dio dos bases por bolas en seis entradas.
Buehler permitió tres carreras y cinco hits en cuatro entradas en su debut con los Padres.
Por los Gigantes, el dominicano Willy Adames de 4-1.
Por los Padres, el dominicano Fernando Tatis Jr. de 3-1.
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