Vitello y los Gigantes logran su 1ra victoria al vencer 3-2 a Padres y Bader jonronea

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Harrison Bader, de los Gigantes de San Francisco, celebra su jonrón durante la tercera entrada de un juego de béisbol contra los Padres de San Diego, el lunes 30 de marzo de 2026, en San Diego. (Foto AP/Gregory Bull) AP

Ryan Walker estaba a un strike de completar una blanqueada de dos hits cuando permitió un jonrón de dos carreras a Jackson Merrill. Luego, Walker hizo que Xander Bogaerts bateara un rodado para terminar el juego combinado de tres hits y apuntarse el salvamento.

Vitello y los Gigantes tuvieron una serie inaugural miserable y el sábado igualaron un récord de la franquicia al llegar a 20 entradas sin anotar para comenzar la campaña, antes de conseguir por fin una carrera en la tercera entrada de una derrota 3-1.

Los Gigantes también eran el único equipo sin un jonrón este año hasta que Bader envió un lanzamiento 1-2 de Walker Buehler (0-1) contra la fachada del segundo nivel en el jardín izquierdo para abrir la tercera entrada.

Landen Roupp (1-0) permitió dos sencillos, ponchó a siete y dio dos bases por bolas en seis entradas.

Buehler permitió tres carreras y cinco hits en cuatro entradas en su debut con los Padres.

Por los Gigantes, el dominicano Willy Adames de 4-1.

Por los Padres, el dominicano Fernando Tatis Jr. de 3-1. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP