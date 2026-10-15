Vinícius Júnior dice que los árbitros lo señalan y pide más protección a talentosos jugadores

Vinicius Junior del Real Mdrid gesticula durante el partido contra el Atlético de Madrid de la Liga de España, el domingo 20 de septiembre de 2026, en Madrid. (AP Foto/Bernat Armangue) AP

El delantero brasileño se pronunció el miércoles tras la victoria 4-3 de su Real Madrid en la Roma en la Liga de Campeones el miércoles. Vinícius también reconoció que atraviesa un bajón, pero afirmó que “no tengo dudas" e que pronto recuperará su mejor nivel.

El partido contra la Roma se disputó horas después de que le impusieran una suspensión de cuatro partidos en La Liga española después expulsado por tirar del cabello a un rival y por protestar contra el árbitro.

“No recuerdo a un jugador que haya tenido cuatro partidos de sanción”, señaló Vinícius. “He intentado quitarme al jugador que tenía delante y, al final, me he enganchado a su pelo. Eso fue todo ... y tarjeta roja. Por eso me sorprendí tanto. Pero no dije ninguna palabra malsonante al árbitro para que me caigan cuatro partidos".

“Contra Vini todo es muy fácil porque el otro equipo va a decir que está bien, la prensa va a decir que está bien también”, agregó. ”La afición me tiene que pitar, porque estoy ahí para marcar goles a su equipo. Pero los árbitros no entiendo".

Mencionó estadísticas de haber recibido más de 500 faltas, pero que solamente cinco derivaron en cinco tarjetas rojas.

“Al final la tarjeta amarilla siempre es para Vini. Es para los delanteros. No entiendo, tenemos que defender a los jugadores que hacemos el fútbol diferente, como Lamine en Barcelona, Julián Alvarez en el Atlético... y así puedo decir muchos más jugadores”, sostuvo. “Pero al final, los defensas tienen todo el derecho de pegarme todo el partido... y al final la tarjeta es para mí”.

El técnico madridista José Mourinho se quejó del momento en que se anunció la sanción.

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, cuestionó el momento del anuncio de la sanción a Vinícius poco antes de un “partido importante” de la Champions.

“¡Por qué motivo ha hecho salir la sanción en este momento? Si haces esta pregunta es, seguramente, porque piensas que le puede afectar”, dijo Mourinho a Movistar Plus. “¿Por qué no lo hace mañana por la mañana y sí dos horas antes de un partido importante para el Real Madrid? Un club español".

Bajón de Vinícius

Vinícius, que no marca con Madrid desde agosto, fue sustituido a los 59 minutos de la victoria del Madrid antes de que el equipo remontara tras ir perdiendo 3-1.

“Estoy trabajando para volver cuanto antes. Sé que no estoy en mi mejor versión, pero... ya he tenido momentos peores en los que he vuelto”, declaró. Muchos han dudado de mí, siempre he dado la cara por este club".

El atacante de 26 años apenas ha marcado dos goles con club y selección esta temporada: uno para el Madrid en el segundo partido de liga del equipo, y otro con Brasil en un amistoso contra Australia en septiembre.

Restó importancia a su frustración después de que Mourinho lo sustituyera el miércoles.

“Es normal, porque siempre quiero jugar todos los partidos, todos los minutos”, indicó. "Pero sé cuál es mi momento, cómo estoy jugando y estoy aquí para ayudar al equipo. A veces hay que salir para que entren otros jugadores y cambiar la dinámica. Esto es importante.

“Tenemos muy buena relación (con Mourinho). Me dice las cosas claras. Claro que hoy me he enfadado un poco con él al salir del partido, pero al final él tenía razón: el equipo ha cambiado, mejorado. Y esto es lo más importante”, añadió.

Vinícius fue reemplazado por Endrick, quien marcó el empate a los 85 minutos antes de que Antonio Rüdiger le diera la victoria a Madrid a los 90.

“Al final, los cambios nos han ayudado. Han cambiado el partido. Endrick ha entrado muy bien y ha cambiado la dinámica”, dijo Vinícius.

Por su suspensión, Vinícius se perderá el partido del domingo en casa contra Sevilla y el viaje de la semana siguiente para el clásico contra el Barcelona. También se perderá los partidos como visitante ante Racing Santander y Valencia.

___

Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP