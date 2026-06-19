Vietnamita deportado de EEUU a Sudán del Sur es repatriado tras meses detenido

El Ministerio de Exteriores sursudanés anunció la repatriación de Tuan Phan, de 44 años, en una conferencia de prensa el viernes.

“Agradecemos que, mientras estuvo bajo nuestra custodia, el señor Phan fue muy disciplinado, alegre y, lo más importante, se mantuvo sano”, afirmó el vocero del ministerio, Agok Anyar.

Phan y otros siete hombres fueron enviados a África en mayo de 2025. En un primer momento, fueron desviados a una base militar estadounidense en Yibuti después de que un juez federal bloqueó su deportación a Sudán del Sur en pleno vuelo, citando irregularidades de procedimiento. Llegaron a Yuba, la capital sursudanesa, a bordo de un avión militar en julio de 2025, luego de que un fallo de la Corte Suprema autorizara su expulsión.

Los ocho hombres tienen condenas penales en Estados Unidos, pero ya habían cumplido sus sentencias cuando fueron detenidos el año pasado.

Al menos siete naciones africanas han aceptado recibir a deportados de terceros países en virtud de acuerdos con Estados Unidos, que a cambio les paga millones de dólares.

Más de 180 personas han sido enviadas a esos países, según la iniciativa de monitoreo Third Country Deportation Watch.

La elección de Sudán del Sur como país receptor fue especialmente polémica por su historial excepcionalmente deficiente en materia de derechos humanos, los altos niveles de corrupción y la creciente inestabilidad política. Un conflicto armado allí desplazó a más de medio millón de personas en 2025, según Naciones Unidas.

Phan es la segunda persona del grupo en ser repatriada, después de que Jesús Muñoz-Gutiérrez fuera llevado en avión a México en septiembre. Dian Peter Domach, el único ciudadano sursudanés del grupo, fue liberado a su llegada, de acuerdo con las autoridades. Los demás son ciudadanos de Cuba, Myanmar y Laos.

Phan se mudó a Estados Unidos en 1991, cuando aún era un niño, según muestran documentos judiciales. En 2000, poco después de cumplir 18 años, fue condenado a 25 años de prisión por disparar y matar a alguien durante un altercado entre pandillas. Su expulsión del país se ordenó en 2009, y fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas inmediatamente después de cumplir su sentencia en marzo de 2025.

En Yuba, los deportados estuvieron retenidos en una casa cercada supervisada por guardas armados, según un reporte del Senado de Estados Unidos. Un asesor del Congreso que visitó la ciudad el año pasado fue la primera persona, además de un funcionario sursudanés, en visitar a los hombres, apuntó el informe.

Michael Bochenek, asesor principal de Human Rights Watch, apuntó que la falta de visitas significa que “no ha habido ningún control independiente del trato que reciben las personas y las condiciones de reclusión, y plantea serias dudas sobre el cumplimiento por parte de Sudán del Sur de las normas de derechos humanos y las salvaguardas esenciales contra abusos en detención”.

Aunque los detalles de los acuerdos entre Washington y otros gobiernos para aceptar deportados son públicos, las condiciones del arreglo con Sudán del Sur siguen sin estar claras.

Documentos públicos del Departamento de Estado muestran que Sudán del Sur presentó solicitudes a Estados Unidos después de aceptar recibir a los hombres, entre ellas el alivio de sanciones para un exalto funcionario y apoyo para el procesamiento de un destacado líder opositor.

No está claro cuánto se pagó al gobierno africano ni qué recibió a cambio.

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Falzetta informó desde Nairobi, Kenia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP