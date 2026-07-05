Vientos sacuden territorios de EEUU en el Pacífico cuando supertifón Bavi toca tierra cerca de Guam

Esta imagen satelital de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) muestra al tifón Bavi acercándose al territorio insular estadounidense de Guam en el Pacífico, el domingo 5 de julio de 2026. (NOAA vía AP) AP

El ojo de la tormenta pasó sobre la isla de Rota la mañana del lunes, hora local, con vientos de más de 241 km/h (150 mph), según el Servicio Meteorológico Nacional. Se desplazaba a alrededor de 14 km/h (9 mph) hacia el oeste, en dirección a Filipinas, indicó el servicio meteorológico.

“Aguanten", dijo el meteorólogo Brandon Aydlett, del Servicio Meteorológico Nacional. "Estamos saliendo justo del pico de las condiciones. Será una mejoría lenta, pero la mejoría llegará”.

La tormenta afectó otras partes de las Islas Marianas del Norte, un territorio de Estados Unidos, así como Guam. La zona aún se recuperaba de otro ciclón destructivo que azotó en abril.

En la isla de Saipán, el aeropuerto internacional registró ráfagas de viento de más de 161 km/h (100 mph), informó el servicio meteorológico. Muchas personas que viven en Saipán y en la cercana Tinian estaban sin electricidad desde el supertifón Sinlaku, señaló la agencia.

Bavi era un supertifón de categoría 5, con vientos que podían alcanzar 290 km/h (180 mph) por hora y ráfagas de 346 km/h (215 mph) por hora, indicó el meteorólogo Edwin Montvila, del servicio meteorológico.

Además de Rota, estaban vigentes avisos de tifón y de inundaciones repentinas para Guam, Tinian y Saipán, mientras que para otras islas de la zona se habían emitido advertencias y vigilancias de tormenta tropical. El servicio meteorológico advirtió que la tormenta podría dejar un total de al menos 20 pulgadas (51 centímetros) de lluvia para cuando atraviese la región.

Un ciclón se convierte en supertifón cuando tiene vientos máximos sostenidos de 241 km/h (150 mph) o más. Eso equivale a una tormenta de categoría 4 alta o de categoría 5.

Bavi representaba un “peligro inminente para la vida”, dijo Montvila, y el servicio meteorológico exhortó a los residentes de todas las islas a trasladarse a habitaciones interiores y a mantenerse alejados de las ventanas.

“Salir al exterior puede causar la muerte por proyectiles arrastrados por el viento", advirtió Montvila. "Los postes de servicios públicos y las líneas eléctricas asociadas caerán”.

Bavi atravesó la región a un ritmo más rápido que Sinlaku, explicó el servicio meteorológico. Pero debido al tamaño de la tormenta, las islas aún podrían enfrentar condiciones de tormenta tropical, incluidas lluvias torrenciales, al menos hasta la noche del lunes.

La gobernadora de Guam, Lou Leon Guerrero, instó a la población a quedarse en casa o en un refugio.

“Aquí estamos experimentando otra fuerza severa de vientos en nuestra isla, pero como sabemos, siempre estamos listos y preparados en nuestra planificación y en nuestra protección de nuestra gente”, afirmó la gobernadora en un video publicado en redes sociales el domingo.

El reverendo Francis Hezel, sacerdote de la iglesia católica Santa Bárbara en Dededo, Guam, escuchó durante horas el aullido del viento afuera de su casa desde que se despertó antes del amanecer. Comentó que esperaba que el tifón no causara daños generalizados en la isla porque la mayoría de los residentes vive en casas de concreto.

“A estas alturas, la gente está acostumbrada a los tifones. Saben lo que tienen que hacer para prepararse”, declaró.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP