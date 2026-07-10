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Vientos fuera de 6 a 8 semanas por fractura en la mano derecha y Holmes avanza en rehabilitación

NUEVA YORK (AP) — Clay Holmes dio otro paso hacia su regreso a los Mets de Nueva York al lanzar una sesión de práctica de bateo en vivo el viernes, cuando el club se enteró de que el infielder/bateador designado Mark Vientos se perderá de seis a ocho semanas por una fractura en la mano derecha.

Mark Vientos, de los Mets de Nueva York, reacciona tras ser golpeado por un lanzamiento durante la segunda entrada de un partido de béisbol contra los Reales de Kansas City, el jueves 9 de julio de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Seth Wenig)
Mark Vientos, de los Mets de Nueva York, reacciona tras ser golpeado por un lanzamiento durante la segunda entrada de un partido de béisbol contra los Reales de Kansas City, el jueves 9 de julio de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Seth Wenig) AP

Vientos se lesionó el jueves, cuando fue golpeado por una recta de 92 mph de Michael Wacha en la segunda entrada de la victoria de los Mets por 7-3 sobre los Reales de Kansas City. El jugador de 26 años giró y cayó en territorio de foul detrás de la tercera base antes de caer de rodillas, pero se mantuvo en el juego para correr las bases.

Vientos comentó el viernes que intuyó que podría tener una fractura cuando la mano empezó a latirle en la primera base.

“Empezó a sentirse como un poco entumecida. Era una sensación dolorosa”, manifestó Vientos. “Ahí fue cuando pensé: ‘Esto es diferente’”.

Vientos, con un yeso en la mano y la muñeca derechas, señaló que no necesitará cirugía.

Vientos se consolidó como el primera base titular de todos los días de los Mets tras un inicio encendido, pero bajó su rendimiento en las últimas semanas y ha quedado relegado a un rol de pelotón contra lanzadores zurdos. La apertura ante Wacha fue la primera de Vientos contra un pitcher derecho desde junio. Batea para .211 con 11 jonrones y 35 carreras impulsadas en 73 juegos.

El mánager Andy Green indicó que el también bateador derecho Eric Wagaman probablemente recibirá gran parte del tiempo de juego de Vientos.

Holmes, quien sufrió una fractura en la pierna derecha cuando fue golpeado por un batazo de regreso al montículo de 111,1 mph de Spencer Jones durante un juego contra los Yankees de Nueva York el 15 de mayo, lanzó 40 pitcheos a un grupo que incluyó al segunda base lesionado Marcus Semien.

“Es bueno comprobarlo, simplemente para ver a un bateador pararse por primera vez”, expresó Holmes antes del primer juego de la serie contra los Medias Rojas de Boston.

Se esperaba que Holmes se perdiera de seis a ocho semanas. Green dijo que era demasiado pronto para saber cuándo podría comenzar una asignación de rehabilitación.

“Hay pasos entre ahora y los juegos”, afirmó Green.

Holmes era el abridor más eficiente de los Mets antes de lesionarse, con marca de 4-4 y efectividad de 2,39 en nueve aperturas. Con una opción del jugador para 2027, podría ser un objetivo popular de canje a medida que Nueva York, en el último lugar, se acerca a la fecha límite de cambios del 3 de agosto.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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