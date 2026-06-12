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Victoria Mboko se pierde Wimbledon tras lesión en la rodilla izquierda en Queens

LONDRES (AP) — La estrella emergente Victoria Mboko se perderá Wimbledon debido a una lesión de rodilla sufrida durante un partido esta semana en Queen’s Club, donde la adolescente canadiense estaba en el centro de atención como compañera de dobles de Serena Williams.

La canadiense Victoria Mboko, izquierda, se retiró por lesión del partido contra Karolina Pliskova, de República Checa, en el tercer día de actividad en el campeonato en el Queens Club, el miércoles 10 de junio de 2026, en Londres. (Ben Whitley/PA via AP)
La canadiense Victoria Mboko, izquierda, se retiró por lesión del partido contra Karolina Pliskova, de República Checa, en el tercer día de actividad en el campeonato en el Queen's Club, el miércoles 10 de junio de 2026, en Londres. (Ben Whitley/PA via AP) AP

Mboko, de 19 años y ubicada en el puesto número 9 del ranking, resbaló y pareció sufrir una distensión en la rodilla durante un partido contra Karolina Pliskova en el HSBC Championships. Abandonó el encuentro y más tarde se retiró del torneo de dobles.

“Lamentablemente, mi caída el miércoles me causó una lesión en el ligamento colateral medial (LCM) de la rodilla izquierda, lo que tristemente significa que me perderé el resto de la temporada sobre césped. Esto, por desgracia, también significa Wimbledon, un torneo que tenía muchísimas ganas de jugar este año”, escribió Mboko en Instagram.

Williams y Mboko ganaron su partido inaugural de dobles el martes, en el primer encuentro profesional de Williams a sus 44 años, desde el Abierto de Estados Unidos de 2022.

Mientras intentaba devolver un golpe en el segundo set contra Pliskova, Mboko resbaló detrás de la línea de fondo e inmediatamente se sujetó la rodilla izquierda. Le dijo a un fisioterapeuta que “no había estabilidad” en ella.

En su debut en Wimbledon el año pasado, Mboko llegó a la segunda ronda, donde perdió contra Hailey Baptiste.

Mboko agradeció especialmente a Williams el viernes: “Por brindarme esta increíble oportunidad de jugar a tu lado. Aprendí muchísimo de ti y lamento que nuestro torneo terminara antes de tiempo, pero espero que podamos volver a jugar juntas pronto y terminar lo que empezamos”.

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