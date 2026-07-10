Victor Wembanyama y los Spurs de San Antonio acuerdan extensión de 5 años por más de $250M

El alero de los Spurs de San Antonio, Victor Wembanyama, reacciona tras recibir una falta durante la primera mitad del primer partido (Game 1) de una serie de tercera ronda de los playoffs del baloncesto de la NBA contra el Thunder de Oklahoma City, el lunes 18 de mayo de 2026, en Oklahoma City. (Foto AP/Tony Gutierrez) AP

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque ninguna de las partes divulgó las cifras financieras. Los Spurs, que llegaron a las Finales de la NBA esta temporada impulsados por el pívot All-NBA y Jugador Defensivo del Año por unanimidad, anunciaron que Wembanyama había firmado, limitándose a decir que las partes acordaron “una extensión de contrato por varios años”.

"Familia Spurs, estoy aquí para quedarme. Lo que haga falta", escribió el viernes Wembanyama en redes sociales.

El acuerdo llega con un descuento; Wembanyama podría haber aceptado un contrato que habría superado los 300 millones de dólares en cinco años, pero eligió una cantidad menor para ayudar a darles a los Spurs flexibilidad de cara al futuro con su joven núcleo y ante los contratos para los que algunas de esas estrellas emergentes serán elegibles en los próximos años, señaló la persona.

Y ese fue, en realidad, el único detalle que las partes debían terminar de definir. Wembanyama, de 22 años, ya es considerado uno de los jugadores más dominantes del deporte, y era evidente que los Spurs le ofrecerían una extensión.

La única duda era si Wembanyama aceptaría un acuerdo que comenzara con él cobrando el 25 por ciento del tope salarial, o si esperaría para ver si podía empezar con el 30% del tope.

Wembanyama ganará alrededor de 16,8 millones de dólares la próxima temporada, la última bajo los términos de su contrato de novato. El nuevo acuerdo entrará en vigor en 2027-28 y comenzará con un salario de alrededor de 43,5 millones de dólares, que luego seguirá aumentando.

El pívot de 2,24 metros, originario de Francia, tendría una opción de 57,5 millones de dólares para 2031-32.

Wembanyama fue el Jugador Más Valioso de las finales de la Conferencia Oeste esta temporada, terminó tercero en la votación general al MVP de la temporada, y ha liderado la liga en tapones por partido en cada una de sus tres temporadas en la NBA hasta ahora.

Promedió 25 puntos y 11,5 rebotes esta temporada, guiando a San Antonio a un récord de 62-20, al segundo puesto del Oeste y a un boleto a las Finales de la NBA contra los Knicks de Nueva York. Los Spurs perdieron esa serie en cinco partidos.

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FUENTE: AP