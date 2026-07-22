Victor Wembanyama, Caitlin Clark y Derrick Rose elegidos para la portada de NBA 2K

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El alero de los Spurs de San Antonio Victor Wembanyama reacciona tras recibir una falta durante la primera mitad del primer partido (Game 1) de una serie de tercera ronda de los playoffs del baloncesto de la NBA contra el Thunder de Oklahoma City, el lunes 18 de mayo de 2026, en Oklahoma City. (Foto AP/Tony Gutiérrez) AP

Wembanyama aparece en la portada de la Edición Estándar, Clark en la Edición Deluxe y Rose figurará en la Edición Ultra, disponible por tiempo limitado.

La Edición Estándar se lanzará de forma generalizada el 4 de septiembre. Las ediciones Deluxe y Ultra se lanzarán con acceso anticipado el 28 de agosto.

Wembanyama manifestó que estar en la portada era “un sueño hecho realidad”, y Clark comentó que aparecer en una portada “es especial porque este juego llega a aficionados de todo el mundo”.

Rose también estuvo en la portada de NBA 2K13.

“Esta es una oportunidad para inspirar a los jóvenes atletas a seguir obsesionados con el juego. Para mostrarles que, cuando dedicas incontables horas de trabajo duro, eso te recompensa”, dijo Rose.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP