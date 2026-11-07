Victor Wembanyama anota 29 puntos y Spurs apabullan a Blazers

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Victor Wembanyama, de los Spurs de San Antonio, dispara en el duelo ante los Trail Blazers de Portland, el sábado 7 de noviembre de 2026 (AP Foto/Ali Gradischer) AP

Devin Vassell sumó 15 puntos por los Spurs (8-2), mientras que Stephon Castle y Julian Champagnie aportaron 14 por cabeza, y Dylan Harper finalizó con 13.

Deni Avdija encabezó a los Blazers (6-3) con 15 puntos. Scoot Henderson aportó 13 unidades, en tanto que Damian Lillard y Jrue Holiday contribuyeron con 11 cada uno desde el banquillo.

Yang Hansen logró su primer doble-doble en la NBA con 12 puntos y 10 rebotes.

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FUENTE: AP