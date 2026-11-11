Vicepresidente de Indonesia renuncia ante dudas sobre su elegibilidad y credenciales académicas

ARCHIVO - El vicepresidente de Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, escucha al presidente, Prabowo Subianto, durante su discurso del Estado de la Nación en el Parlamento, en Yakarta, Indonesia, el 14 de agosto de 2026. (AP Foto/Dita Alangkara, archivo) AP

Gibran Rakabuming Raka, el hijo de 39 años del expresidente Joko Widodo, presentó su dimisión ante la dirección de la Asamblea Consultiva del Pueblo, el máximo órgano legislativo del país, en el edificio del Parlamento en la capital, Yakarta.

Al parecer, la investigación sobre sus credenciales académicas no estaba relacionada con las pesquisas sobre denuncias de que altos mandos policiales participaron en escuchas telefónicas al actual presidente, Prabowo Subianto.

Según la Constitución de Indonesia, la vacante en la vicepresidencia no desencadena nuevas elecciones. El puesto continuará vacío hasta que la Asamblea elija a un reemplazo entre dos candidatos nominados por el presidente en un plazo de 60 días.

Raka había ofrecido su renuncia el martes durante una reunión con Prabowo Subianto, señalando que quería evitar una prolongada polémica política. Pero un ministro del gobierno indicó que el presidente lo instó entonces a defenderse y no estaba claro si aceptó su oferta.

El Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo dijeron el mes pasado que los documentos que Raka presentó sobre sus estudios en el extranjero no cumplían los requisitos electorales.

Una petición posterior, presentada el miércoles a la Cámara por 120 legisladores de ocho partidos políticos, inició un proceso parlamentario que podría conducir a su destitución.

De acuerdo con la ley indonesia, los líderes de la Cámara deben establecer un comité especial para examinar si Raka ha violado la Constitución al ejercer como vicepresidente, pese a que presuntamente no cumplía los requisitos electorales. Si los legisladores determinan que existen fundamentos para la acusación, la institución debe solicitar al Constitucional que se pronuncie en el caso.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP