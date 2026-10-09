Verstappen obtiene la pole para el sprint de F1 en Singapur y Russell recorta a Antonelli

El piloto holandés de Red Bull, Max Verstappen, conduce su monoplaza durante la sesión de clasificación para la carrera corta previa al Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 en Singapur, el viernes 9 de octubre de 2026. (Foto AP/Vincent Thian) AP

Verstappen fue el más rápido por 0,120 segundos sobre Russell, cuya estrategia de “ataque total” esta semana lo dejará largando en el sprint del sábado cinco puestos por delante de Antonelli. Charles Leclerc partirá tercero en el sprint para McLaren.

“No me lo esperaba, muy feliz de ser primero. En las últimas carreras hemos sido mucho más fuertes, pero esta pista todavía pone de relieve algunas debilidades del coche, aunque hemos intentado conducir con ellas lo mejor posible”, dijo Verstappen.

Tras ganar el Gran Premio de Baréin de la semana pasada en Malasia con un mejorado Red Bull, Verstappen ha demostrado ahora que puede afianzarse en un tipo de circuito muy distinto. Salir desde la pole es especialmente valioso en Singapur porque adelantar es difícil en el estrecho circuito urbano.

Los comisarios citaron a Verstappen en una investigación para determinar si adelantó a Lewis Hamilton antes en la sesión de clasificación bajo banderas amarillas. Eso podría derivar en una sanción.

El sprint es la mejor oportunidad de Russell para desafiar a Antonelli este fin de semana porque el piloto británico debe cumplir una penalización el domingo en el Gran Premio de Singapur.

La unidad de potencia de Russell falló de repente el domingo pasado en el GP de Baréin que se escenificó en Malasia. Recibió una sanción por el cambio de motor.

Después de eso, es “ataque total, simplemente intentar disfrutar el fin de semana”, comentó Russell el jueves. “Obviamente no es una situación ideal, pero Singapur es un lugar que me encanta e intentaré abrirme camino entre el pelotón”.

En un día en el que el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, calificó de “descerebradas” las afirmaciones de que Mercedes favorecería a Antonelli por encima de Russell, el italiano firmó una de sus peores actuaciones de clasificación del año, a casi siete décimas de segundo del ritmo.

Russell está usando en Singapur un auto de especificación más antiguo, mientras Antonelli intenta sacar el máximo de un paquete actualizado que el viernes calificó de “impredecible” y que no ha funcionado como se esperaba en las carreras recientes. “Creo que será un fin de semana difícil”, añadió.

Con la última carrera sprint de la temporada el sábado, Russell y sus rivales tendrán una inusual carrera a la luz del día en las calles del sudeste asiático, antes de la típica carrera nocturna del domingo.

Russell señaló que Singapur era “probablemente el segundo más complejo de la lista” en cuanto a la dificultad para remontar tras una penalización, y pronosticó que quizá necesite cumplir otra por un cambio de motor antes de que termine la temporada.

Es un gran contraste con la última vez que Antonelli tuvo que cumplir una sanción. Mercedes le cambió el motor para el Gran Premio de Italia en una maniobra planificada, calculando que adelantar era lo suficientemente fácil en Monza como para limitar los daños. Hizo mucho más que eso y logró una victoria contundente en su carrera de casa.

Antonelli podría asegurar el título en Texas

Antonelli terminó segundo detrás de Verstappen en Malasia para su sexto podio en las últimas siete carreras, lo que lo dejó con 84 puntos de ventaja sobre Russell en la clasificación.

Con 33 puntos en juego entre el sprint y el Gran Premio de Singapur, si Antonelli suma 16 puntos más que Russell esta semana, tendría opciones de sentenciar el título en el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, Texas, el 25 de octubre.

Lando Norris puede tener una solución para el problema de velocidad en recta de su McLaren, pero este fin de semana aún podría significar el final de su defensa del título si Antonelli supera al piloto de McLaren por 18 puntos. Leclerc y Verstappen también podrían quedar fuera de la pelea.

Lluvia, bruma y calor podrían poner a prueba a los pilotos

Singapur siempre es una prueba dura para los pilotos por el calor y la humedad, comparables a una sauna, según Verstappen el viernes. Esta semana, además, se suma una bruma de contaminación del aire procedente de incendios forestales en la cercana Indonesia.

La bruma también estuvo presente la semana pasada en Malasia. Los organizadores de Singapur indicaron el viernes que están monitoreando las condiciones, pero que “por el momento no hay planes de modificar nuestras actividades de entretenimiento” en torno a la carrera.

Valtteri Bottas, de Cadillac, tiene mucha experiencia directa con las condiciones locales después de haber ido en bicicleta de Sepang a Singapur esta semana.

También existe la posibilidad de que la lluvia afecte la actividad el sábado y el domingo. No solo una pista urbana mojada es una propuesta complicada, sino que hay un escrutinio adicional sobre los monoplazas después de que un error de software en una pista mojada provocara que la largada se retrasara en Malasia.

La FIA afirma que la corrección de software implementada a toda prisa para la carrera del domingo está lista para volver a usarse en Singapur y que una nueva versión llegará para el Gran Premio de Estados Unidos.

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FUENTE: AP