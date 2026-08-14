Venus Williams vuelve a caer en Cincinnati, 6-2, 6-2; hila 13 derrotas en individuales

La campeona de siete torneos de Grand Slam sucumbió el viernes por 6-2, 6-2 ante la colombiana Emiliana Arango en la primera ronda del Abierto de Cincinnati.

Williams, de 46 años, recibió una invitación para el torneo WTA 1.000. No gana un partido de individuales desde julio de 2025.

Arango, de 25 años y que ingresó al certamen desde la fase de clasificación, ocupa el 95to puesto del ranking. Necesitó 1 hora y 5 minutos para vencer a Williams en la cancha Grandstand del Lindner Tennis Center.

A Williams le quebraron el saque en el primer juego del partido y a partir de ahí tuvo que remar contra la corriente. Arango convirtió 4 de 5 oportunidades de rompimiento y ganó el 71% de los puntos con su primer servicio.

Williams no pudo aprovechar su única oportunidad de quiebre y ganó apenas el 41% de los puntos con su primer saque.

“Eso me calmó un poco los nervios al tener quizá un poco de margen para respirar", dijo Arango sobre la ventaja temprana. "Y luego creo que hice un buen trabajo manteniéndome firme, tratando de hacerla jugar lo más posible”.

Arango enfrentará a la polaca Iga Swiatek, séptima preclasificada y campeona defensora en Cincinnati, en la segunda ronda.

La última victoria de Williams en individuales fue el año pasado en Washington, cuando derrotó a Peyton Stearns.

“Creo que en todo momento estuve controlando realmente el punto, pero lamentablemente no lo cerré como quería", expresó Williams, que cumple su 11ª participación en el torneo. "Lo alentador es que estoy controlando los golpes, pero tengo que ser un poco más consistente en esa última parte”.

Williams permanecerá en Cincinnati para jugar dobles con su hermana Serena, después de que ambas recibieron una invitación.

La última vez que jugaron dobles juntas fue en el Abierto de Estados Unidos de 2022.

Las hermanas Williams tenían previsto jugar dobles en Wimbledon antes de una lesión de Serena. En la primera ronda se medirán con Marta Kostyuk y Peyton Stearns.

La competencia de dobles del torneo comienza el domingo.

“Estoy emocionada y espero que ambas podamos llegar frescas, alerta y listas", manifestó Venus Williams. "Me estaré preparando para eso”.

Venus también tiene previsto jugar dobles mixtos en el Abierto de Estados Unidos más adelante este mes con Alexander Bublik.

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FUENTE: AP