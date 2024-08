EEUU confirma victoria de Edmundo González en elecciones venezolanas

"Esto no es una proyección. Incluso si Maduro ganara el 100% de los votos en el menos del 20% de actas que quedan por publicar, no podría sobrepasar a González", señaló Nichols, citado por el periódico Libertad Digital.

Nichols resaltó que el plazo para mostrar las actas, según la ley venezolana, "ha vencido" y que no se han presentado datos ni pruebas a pesar de las promesas de hacerlo. "La respuesta parece ser muy clara: o saben que los resultados son que González es el ganador y no quieren presentarlos, o saben que González ganó y Maduro necesita preparar documentos falsificados para respaldar su afirmación", concluyó.

EEUU y otros países presionan por transparencia

John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU, también presionó al CNE para que publique los resultados completos y detallados de las elecciones del 28 de julio. "Nuestra paciencia, y la de la comunidad internacional, se está agotando de esperar a que las autoridades electorales venezolanas aclaren y publiquen los datos completos y detallados sobre esta elección", dijo Kirby en una conferencia de prensa citada por CNN.

En medio de protestas en todo el país, Nicolás Maduro amenazó en un mensaje a medios internacionales que "si el imperialismo norteamericano o los criminales fascistas lo obligan", no dudará en "llamar al pueblo a otra revolución".

Según CNN, la OEA no aprobó este miércoles una resolución que exigía a las autoridades de Venezuela publicar de inmediato las actas de las elecciones del 28 de julio y garantizar la seguridad del personal diplomático en el país. Aunque no recibió votos en contra, la resolución no logró los 18 respaldos necesarios para ser aprobada, obteniendo 17 votos a favor, 11 abstenciones y cinco ausencias. Brasil, Bolivia, Colombia y Honduras se abstuvieron, mientras que México no asistió a la sesión. A pesar de la abstención de Colombia, el presidente de ese país, Gustavo Petro, expresó en su cuenta en X la necesidad de transparencia en los resultados de las elecciones venezolanas.

España demanda transparencia en el proceso electoral

El gobierno de Pedro Sánchez insistió en la necesidad de transparencia en el recuento electoral y declaró que para reconocer los resultados es imprescindible verificar las actas de todas las mesas, según el diario El Mundo. El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, también solicitó la presentación de las actas para conocer el verdadero resultado electoral. "Seguimos de cerca la situación en Venezuela. El resultado electoral debe poder verificarse con total transparencia. Es necesario presentar las actas para reconocer los resultados. Llamamos a la calma, el civismo y la garantía de los derechos fundamentales", escribió en sus redes. Fuentes de Exteriores confirmaron que el gobierno español no reconocerá ningún resultado electoral hasta que se hagan públicas las actas.