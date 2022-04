"Cuando salga Maduro": Arcangel volvió a hablar sobre dar un show en Venezuela

En este caso, el artista volvió a comentar que hasta que no se restablezca la democracia no va a venir al territorio criollo, concluyendo «Dejen de estar llamándome, ofreciendo dinero que yo no voy a ir pa allá, yo lo dije, la primera vez que yo vaya para Venezuela va a ser de gratis, no voy a cobrar un peso, no me interesa ni un centavo, pero voy a dar alegría de verdad a un pueblo libre». Finalmente, esta sería la segunda ocasión que el artista rechaza una invitación por respeto al pueblo venezolano.