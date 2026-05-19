Venezuela planea excarcelar a 300 personas, incluidos algunos detenidos por motivos políticos

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Un hombre sostiene una bandera venezolana en Caracas, Venezuela, el martes 19 de mayo de 2026, durante el velorio de Carmen Navas, madre de Víctor Hugo Quero, quien, según las autoridades, falleció bajo custodia tras su detención aproximadamente un año antes. (AP Foto/Ariana Cubillos) AP

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció los planes el martes durante una sesión en el palacio legislativo de la capital, Caracas. No dijo explícitamente que los liberados sean presos políticos, pero defensores de derechos humanos han clasificado las detenciones de algunos de los detenidos que mencionó como motivadas políticamente.

El anuncio se produce mientras la presidenta encargada Delcy Rodríguez, hermana del presidente de la Asamblea Nacional, enfrenta escrutinio por la muerte bajo custodia el año pasado de Víctor Hugo Quero, considerado un preso político, y por el fallecimiento el domingo de la madre de éste, Carmen Navas.

Navas, de 82 años, murió 10 días después de que el organismo penitenciario de Venezuela anunciara en un comunicado que Quero murió en julio tras ser hospitalizado mientras estaba bajo custodia. El gobierno retuvo la información incluso cuando Navas exigía una prueba de vida mientras visitaba centros de detención, tribunales y organismos gubernamentales en busca del paradero de Quero, quien había estado detenido desde enero de 2025.

El comunicado del gobierno indicó que Quero, un vendedor de 51 años, murió por “insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar” 10 días después de ser trasladado al hospital por un problema gastrointestinal. Explicó que sus familiares no fueron notificados de su muerte porque él no proporcionó información de contacto.

Navas fue sepultada el martes en Caracas. Un día antes, unas pocas decenas de personas, en su mayoría estudiantes universitarios, se manifestaron en memoria de Navas y responsabilizaron al gobierno de Venezuela por la muerte de ella y de su hijo.

El grupo venezolano de derechos de los presos Foro Penal estima que más de 400 personas están detenidas en el país sudamericano por motivos políticos.

El anuncio del martes es similar a otro realizado en los días posteriores a que el ejército de Estados Unidos atacara Venezuela el 3 de enero y capturara al entonces presidente Nicolás Maduro. En ese momento, Jorge Rodríguez sostuvo que las liberaciones previstas tenían como fin buscar la paz, sin precisar con quién. Las liberaciones iniciales le valieron a la presidenta encargada elogios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mientras que familiares de personas que aún permanecen detenidas, así como organismos de derechos humanos, criticaron al gobierno de Venezuela por el carácter selectivo y el ritmo lento del proceso. Luego, la semana pasada, Trump dijo a los periodistas que lograría la liberación de todos los presos políticos. “Los vamos a sacar a todos”, declaró Trump. ___ Garcia Cano informó desde Ciudad de México. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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