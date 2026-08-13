Venezuela firma acuerdos con empresas energéticas de Reino Unido, EUA y Qatar para producir gas

El acuerdo, que incluye siete yacimientos en la llamada plataforma deltana del río Orinoco, ubicada en la fachada atlántica de Venezuela, otorga la licencia para dar inicio a la exploración, desarrollo y explotación de la Fase II del campo Loran, un conjunto de yacimientos de gas no asociado, con reservas estimadas en 7,5 billones de pies cúbicos, según cifras de la corporación estatal venezolana PDVSA.

“Después de 23 años hemos logrado finalmente dar el impulso para la producción de gas en este extraordinario y gigante campo como lo es Loran, contiguo al yacimiento Manatí que está del lado de Trinidad y Tobago”, dijo la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras la firma del acuerdo en el palacio presidencial de Miraflores. En la ceremonia estuvo la directora ejecutiva de BP, Meg O’Neill.

“Tengo un afán especial en el gas para el desarrollo nacional, para dar impulso a los procesos industriales en Venezuela, a la petroquímica… pero también como he dicho para ser ahora no solamente país exportador de petróleo, sino también un país exportador de gas”, acotó Rodríguez.

En junio pasado, PDVSA suscribió cinco acuerdos con la gigante energética británica Shell para dar inicio a Fase I del campo Loran.

Los yacimientos del campo Loran se ubican mayoritariamente a ambos lados de la línea fronteriza entre Venezuela y Trinidad y Tobago.

Los gobiernos de Caracas y Nueva España —que en la década de 1990 firmaron el Tratado de Delimitación que establece los términos sobre la forma de explotación de cualquier yacimiento de hidrocarburos en ambos lados de la línea fronteriza— firmaron en 2015 un acuerdo para la explotación conjunta de yacimientos comunes, entre otras medidas para impulsar proyectos y beneficios binacionales.

El acuerdo fue suscrito luego de que en enero fue aprobada una nueva Ley de Hidrocarburos que redujo drásticamente el rígido control estatal sobre las operaciones petroleras vigente en las últimas dos décadas y que abrió ampliamente el sector a la inversión extranjera.

En respuesta a esa reforma legal, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos comenzó a flexibilizar las sanciones a los hidrocarburos venezolanos y amplió la capacidad de las compañías energéticas estadounidenses y de otros países para operar en Venezuela.

Después que una operación militar de fuerzas estadounidenses depuso y capturó al entonces presidente Nicolás Maduro la madrugada del 3 de enero pasado, Washington se ha propuesto impulsar la capacidad operativa de Venezuela y asumir el control de la producción, refinación y distribución global de los productos petroleros venezolanos.

FUENTE: AP