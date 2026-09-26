Venezuela excarcela a casi 30 personas detenidas por motivos políticos, reportan organizaciones

La organización civil Justicia, Encuentro y Perdón registró en su cuenta de X al menos 29 liberaciones que pudo verificar y que se produjeron en distintos centros penitenciarios. A estas se sumaron otras 17 salidas de reclusos sin que estas se apeguen, según sus parámetros, a excarcelaciones por motivaciones políticas, aclaró.

También el Foro Penal, que vigila la situación de los presos en el país sudamericano, ratificó a través de su vicepresidente, Gonzalo Himiob, que se produjo un “número importante de excarcelaciones”, cuyos detalles se difundirían en las próximas horas, adelantó.

El gobierno venezolano no se ha pronunciado sobre las recientas liberaciones.

Aunque el oficialismo no reconoce la existencia de prisioneros por motivos políticos, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez , impulsó desde inicios de año la liberación de encarcelados —incluso con la aprobación de una Ley de Amnistía — como una señal para consolidar la paz.

El proceso enfrenta críticas de familiares y organismos que exigen la liberación de todos los prisioneros por razones políticas, así como transparencia e información.

De acuerdo con el Foro Penal, en el marco de las últimas liberaciones se excarceló a Frank Cabañas, detenido el 13 de septiembre de 2017 por supuestos vínculos con el exagente de policía y piloto Óscar Pérez , quien ese año se rebeló contra el gobierno del entonces presidente Nicolás Maduro y fue abatido por fuerzas de seguridad venezolanas en 2018.

Un video difundido por esa organización civil dejar ver a Cabañas salir de la cárcel Yare II, en el estado de Miranda. Tras abrazarse con allegados, se arrodilló y extendió la bandera tricolor del país sudamericano.

A Cabañas se le acusó de terrorismo y asociación para delinquir sin que su caso obtuviera una sentencia condenatoria o absolutoria, según el Foro Penal. Familiares y organizaciones de defensa de los derechos humanos denunciaron que su detención únicamente se basó en la relación de amistad con Pérez.

Tras la intervención estadounidense del 3 de enero que terminó con la captura de Maduro, Rodríguez asumió el poder y ha asegurado que Venezuela vive una nueva era.

FUENTE: AP