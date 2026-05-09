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Venezuela alerta sobre derrame de crudo que, asegura, proviene de Trinidad y Tobago

CARACAS (AP) — Venezuela alertó el sábado sobre un derrame de crudo que, aseguró, proviene de Trinidad y Tobago y que ha causado “una grave afectación ambiental” en el Golfo de Paria y zonas costeras de los estados Sucre y Delta Amacuro.

Mediante un comunicado a la comunidad internacional, la cancillería venezolana señaló que evaluaciones iniciales determinaron “riesgos severos” para ecosistemas como mangles, humedales y el equilibrio ambiental de la región.

El gobierno de Trinidad y Tobago no se ha pronunciado ni confirmado el supuesto derrame.

Tampoco Venezuela mencionó desde cuándo detectó hidrocarburos en sus aguas ni especificó la cantidad de crudo derramado.

El gobierno venezolano ha solicitado la información sobre el incidente y el plan de acción para la mitigación y contención del derrame, y exigió medidas de reparación de acuerdo con el derecho internacional ambiental, añadió el reporte oficial.

Venezuela y Trinidad —que en la década de 1990 firmaron el Tratado de Delimitación que establece los términos sobre la forma de explotación de cualquier yacimiento de hidrocarburos en ambos lados de la franja fronteriza— comparten el Golfo de Paria, un mar interior ubicado al extremo oeste de Venezuela y al sur de la isla Trinidad.

Trinidad y Tobago mantiene una importante actividad de exploración de petróleo y gas en tierra así como en aguas poco profundas, siendo uno de los mayores productores del Caribe, según información oficial del Ministerio de Energía trinitario.

FUENTE: AP

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