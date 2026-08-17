Vence el plazo de 60 días para buscar un acuerdo de paz con Irán: así está la situación

Gente pasando el tiempo en la playa mientras se ven embarcaciones comerciales fondeadas en el estrecho de Ormuz ante Bandar Abbas, Irán, el miércoles 5 de agosto de 2026. (Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP) AP

El plazo vencía el lunes, y ambas partes están más alejadas que entonces.

Las conversaciones, en la medida en que existen, se han centrado en reabrir el estrecho de Ormuz y levantar un bloqueo estadounidense sobre Irán, dos medidas que se suponía que debían haberse concretado en virtud del acuerdo provisional. No ha habido señales de ningún compromiso sobre el estrecho, ni de que siquiera hayan comenzado conversaciones nucleares detalladas.

Estados Unidos, mientras tanto, no tiene buenas opciones para salir de la guerra que inició junto con Israel.

Acceder a las últimas exigencias de Irán significaría darle el control de una vía marítima internacional crítica por la que, antes de la guerra, pasaba una quinta parte del petróleo y el gas comercializados en el mundo, y equivaldría a admitir la derrota. Intensificar una guerra profundamente impopular reduciría aún más las reservas de Estados Unidos de interceptores avanzados de misiles, sacudiría la economía mundial y elevaría los precios de la gasolina antes de las elecciones al Congreso en Estados Unidos.

Así que ambas partes se han atrincherado, con la esperanza de que la otra ceda primero. Hasta ahora, ninguna lo ha hecho.

El acuerdo de junio, conocido como el Memorando de Entendimiento, pedía una suspensión de todas las operaciones militares y fijaba un plazo de 60 días para un acuerdo que pusiera fin de manera permanente a la guerra y resolviera la vieja disputa sobre las actividades nucleares de Irán.

Pedía que se reabriera el estrecho de Ormuz, pero otorgaba a Irán un papel definido de manera vaga para facilitar el tránsito, dejando abierta la posibilidad de que pudiera cobrar tarifas después de que venciera el plazo de 60 días. Irán se ha aferrado a esa cláusula para reclamar el control de la vía marítima.

Una semana después de que se firmara el acuerdo, Irán comenzó a disparar contra embarcaciones que utilizaban una ruta a lo largo de la costa de Omán, al otro lado del estrecho, que está supervisada por el ejército de Estados Unidos y que pretendía eludir el control de Teherán.

Estados Unidos respondió atacando a Irán, que replicó atacando a países árabes que albergan fuerzas estadounidenses, como Jordania, Kuwait y Baréin. Estados Unidos canceló las exenciones emitidas como parte del acuerdo que habían permitido a Irán vender su petróleo a nivel internacional, y Trump restableció un bloqueo de los puertos iraníes.

Cada parte acusó a la otra de violar el acuerdo de junio, del cual casi no queda nada.

Los combates finalmente disminuyeron. Una tregua relacionada en Líbano entre Israel y Hezbollah, respaldado por Irán, se ha mantenido en gran medida, incluso mientras tropas israelíes ocupan amplias zonas del sur del país. La “integridad territorial y soberanía” de Líbano debían haberse garantizado en virtud del acuerdo de junio.

Funcionarios iraníes afirman que dejaron de negociar con Estados Unidos en junio, aunque reconocen que se han transmitido mensajes por medio de intermediarios. Trump sostiene que las conversaciones han continuado, y en ocasiones asegura que hay avances después de dar marcha atrás en sus amenazas de grandes ataques.

Pakistán, que desempeñó un papel clave en la mediación del acuerdo de junio, señaló la semana pasada que el plazo vencía el lunes, al tiempo que expresó su esperanza de que se prorrogara.

“No estamos cerrando el capítulo. Pakistán está haciendo esfuerzos totales para llevar a las dos partes a la mesa de negociaciones”, afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores, Tahir Andrabi.

Los líderes de Irán creen que pueden obligar a Trump a renunciar al estrecho

A principios de este mes, Irán emitió una lista de exigencias para reabrir el estrecho, entre ellas el levantamiento del bloqueo estadounidense, la retirada de las fuerzas de Estados Unidos de los alrededores de Irán y el pago de reparaciones por los daños infligidos en la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

Incluso entonces, Irán ha dicho que controlaría el estrecho —y potencialmente cobraría tarifas— mediante un acuerdo que está negociando con Omán, y que el estrecho no volverá a ser una vía marítima abierta y sin peajes como lo era antes de la guerra.

Mientras tanto, los rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen han comenzado a atacar petroleros saudíes en el mar Rojo, amenazando otra ruta comercial crucial que se había utilizado para aliviar parte de la presión derivada del cierre del estrecho.

Trump ha rechazado las exigencias de Irán —al afirmar que es Teherán quien debería pagar reparaciones de guerra y sostener que Estados Unidos controla el estrecho—. Parece apostar por la presión económica, en forma del bloqueo y de sanciones iniciadas hace años, para doblegar a los gobernantes de Irán.

La economía iraní ha sido golpeada por la guerra y el aislamiento, y la inflación se ha disparado. La crisis podría avivar nuevas protestas antigubernamentales, como las que fueron brutalmente reprimidas en enero.

El tránsito por el estrecho de Ormuz, que aumentó de inmediato tras el acuerdo provisional, ha vuelto a una pequeña fracción de lo que era antes de la guerra. Se espera que el alza de los precios del combustible y de otros bienes siga aumentando cuanto más se prolongue esta situación, con efectos mucho más allá de Oriente Medio.

El reloj sigue corriendo para ambas partes.

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El periodista de Associated Press Munir Ahmed en Islamabad contribuyó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP