Vaughn Grissom pega jonrón y Angelinos vencen 4-3 a Mellizos y cortan racha en Target Field

Compartir en:









El receptor de los Angelinos de Los Ángeles, Tyler Heineman, anota tras un elevado de sacrificio bateado por Vaughn Grissom mientras el receptor de los Mellizos de Minnesota, Ryan Jeffers, intenta fildear la pelota durante la quinta entrada de un partido de béisbol, el viernes 10 de julio de 2026, en Minneapolis. (Foto AP/Matt Krohn) AP

Grayson Rodriguez (3-2) permitió tres carreras y seis hits en 5 1/3 entradas, mientras que Kirby Yates lanzó una novena entrada sin carreras para su tercer salvamento de la temporada.

Wade Meckler y Tyler Heineman también conectaron dos hits cada uno por los Angelinos.

Brooks Lee y Josh Bell se fueron de 4-2 con un doble cada uno por los Mellizos.

Los Angelinos, que han perdido ocho de sus últimos 10 juegos, tienen el peor récord de las Grandes Ligas.

Grissom conectó el primer lanzamiento de la cuarta entrada por encima de la barda del jardín izquierdo. El cubano Jorge Soler siguió con un doble y más tarde anotó gracias a un balk del abridor de los Mellizos, Zebby Matthews (4-6), que le dio a Los Ángeles una ventaja de 2-1.

Matthews permitió cuatro carreras y nueve hits en seis entradas. ___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP