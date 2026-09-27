Varios detenidos y viviendas evacuadas cerca de una base de EEUU en Inglaterra

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La fuerza policial de Gloucestershire afirmó que “varias propiedades” estaban siendo evacuadas en Whelford, en el oeste de Inglaterra. La localidad está cerca de RAF Fairford, una base utilizada por fuerzas estadounidenses durante la guerra con Irán.

La policía indica que varios hombres habían sido detenidos bajo sospecha de delitos contemplados en la Ley de Explosivos, y que expertos militares en desactivación de bombas estaban examinando varios vehículos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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