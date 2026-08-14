Vargas pega 2 jonrones; Peters y Murakami guían a Medias Blancas a triunfo 9-5 sobre Tigres

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El cubano Miguel Vargas, de los Medias Blancas de Chicago, festeja luego de conseguir un jonrón de dos carreras ante los Tigres de Detroit, el viernes 14 de agosto de 2026 (AP Foto/Paul Sancya) AP

El cubano Vargas se fue de 5-4 y tuvo su tercer juego con múltiples jonrones. Los Medias Blancas ampliaron a 3 1/2 encuentros su ventaja en la cima de la División Central de la Liga Americana.

Peters y Braden Montgomery sumaron tres hits cada uno.

Montgomery puso al frente a los Medias Blancas con un sencillo impulsor en la primera entrada, pero Detroit se adelantó 3-1 con el jonrón de dos carreras de Ben Malgeri en la segunda y el doble impulsor del venezolano Eduardo Valencia en la tercera.

El séptimo jonrón de Peters en la campaña empató el juego 3-3 en la cuarta. Murakami les devolvió la ventaja definitiva a los Medias Blancas tres bateadores después con un cuadrangular solitario, y Montgomery conectó un triple para remolcar dos más y coronar un episodio de cinco carreras.

Vargas pegó su primer jonrón en la sexta y añadió el segundo en la octava.

Sean Newcomb abrió con 1 1/3 entradas sin permitir hit, y el mexicano José Urquidy (1-1) lanzó 3 2/3 innings de relevo para llevarse la victoria. Urquidy permitió tres carreras con cinco hits y ponchó a tres.

Jackson Jobe (1-1) permitió seis carreras con nueve hits en 3 2/3 entradas. Ponchó a cuatro y dio una base por bolas. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP