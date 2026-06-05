Vargas de Diamondbacks y Muncy de Dodgers, lesionados tras choque violento en 1ra base

Max Muncy, de los Dodgers de Los Ángeles, y el venezolano Ildemaro Vargas, de los Diamondbacks de Arizona, chocan durante el juego del jueves 4 de junio de 2026 (AP Foto/Rick Scuteri) AP

El venezolano Ildemaro Vargas, de Arizona, y Max Muncy, de los Dodgers, están adoloridos pero, por lo demás, bien. Es una estupenda noticia, si se considera la intensidad del choque.

“Fue terrible”, afirmó Ketel Marte, intermedista dominicano de los Diamondbacks, tras conectar el jonrón que dio la victoria de Arizona por 3-2 sobre los Dodgers de Los Ángeles la noche del jueves: “En mis 10 años aquí, nunca había visto una colisión así”.

Ocurrió en la quinta entrada, cuando Muncy pegó un rodado por la línea de la primera base.

Vargas fildeó la pelota detrás de la almohadilla, giró y, al ver que el lanzador Ryne Nelson no estaba cubriendo, salió corriendo con la esperanza de ganarle a Muncy.

No lo logró, y el choque a toda velocidad hizo que ambos jugadores salieran despedidos por el aire y cayeran aparatosamente a lados opuestos de la base.

Un silencio se apoderó del público mientras ambos jugadores se retorcían en la tierra y los preparadores de ambos equipos llegaban corriendo. Vargas y Muncy permanecieron tendidos en el campo durante varios minutos antes de dirigirse lentamente a los dugouts.

“Es el tipo de cosas que ves en un campo de béisbol cuando dos jugadores quedan tirados en la tierra después de intentar una jugada con esfuerzo”, opinó el mánager de los Diamondbacks, Torey Lovullo. “Es duro de ver, pero ambos salieron del campo”.

Muncy se retiró con dificultad para respirar y estaba siendo evaluado por una conmoción cerebral. El mánager de los Dodgers, Dave Roberts, señaló que no jugaría el viernes contra los Angelinos —ya era un día de descanso programado—, pero podría estar disponible durante el fin de semana.

Muncy les dijo a los reporteros que se encontraba un poco golpeado, pero que estará bien.

“De verdad espero que Vargas esté bien; le mandé algo”, manifestó. “Espero que esté bien y que no sea nada demasiado grave. Pero fue una mala situación; parece que ninguno de los dos sabía hacia qué lado ir”.

Vargas sufrió golpes a lo largo de todo el costado izquierdo —muslo, costillas y cuello—. Las radiografías no mostraron problemas graves y el venezolano le dijo a Lovullo que estaría listo para jugar el viernes, si fuera necesario.

“Siento todo el cuerpo como si me hubiera chocado contra un camión, pero por suerte todos los exámenes y pruebas salieron negativos”, comentó Vargas.

Pudo haber sido mucho peor.

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FUENTE: AP