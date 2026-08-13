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Vandalizan muro de embajada estadounidense en Brasil en medio de tensiones

BRASILIA (AP) — Una de las paredes de la embajada estadounidense en Brasil fue vandalizada el jueves, mientras las tensiones entre ambos países se mantenían altas. La policía informó que detuvo a un hombre en relación con el caso, pero que ya fue puesto en libertad.

Los mensajes contra el gobierno de Estados Unidos pintados con aerosol en el muro de su embajada en Brasilia se producen mientras el presidente Donald Trump impone altos aranceles a algunos productos brasileños y revoca la visa del embajador de Brasil para viajar a Washington.

Los brasileños rara vez vandalizan embajadas y consulados de cualquier país.

Un mensaje que decía “Estados Unidos hace la guerra y se beneficia de la muerte” podía leerse en portugués e inglés fuera de la embajada.

La embajada estadounidense en Brasilia señaló en un comunicado que mantiene su compromiso con los brasileños y con la seguridad de su personal.

El gobierno de Brasil no hizo comentarios sobre el incidente.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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