Vandalizan muro de embajada estadounidense en Brasil en medio de tensiones

Compartir en:









Los mensajes contra el gobierno de Estados Unidos pintados con aerosol en el muro de su embajada en Brasilia se producen mientras el presidente Donald Trump impone altos aranceles a algunos productos brasileños y revoca la visa del embajador de Brasil para viajar a Washington.

Los brasileños rara vez vandalizan embajadas y consulados de cualquier país.

Un mensaje que decía “Estados Unidos hace la guerra y se beneficia de la muerte” podía leerse en portugués e inglés fuera de la embajada.

La embajada estadounidense en Brasilia señaló en un comunicado que mantiene su compromiso con los brasileños y con la seguridad de su personal.

El gobierno de Brasil no hizo comentarios sobre el incidente.

__________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

Compartir en:







