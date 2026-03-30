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Van más de 800 toneladas de residuos recogidos por derrame petrolero en el golfo de México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Las autoridades mexicanas informaron el lunes que se han recogido más de 800 toneladas de residuos con hidrocarburo de playas del golfo de México, o directamente del mar, debido a un derrame, el cual mantiene en vilo a los pescadores de la zona, pobladores y ecologistas. La mayoría —785 toneladas— se recogieron a lo largo de 630 kilómetros (390 millas) de costa.

Bolsas llenas de sargazo manchado de petróleo, recolectadas por marineros de la Armada mexicana, permanecen en un puerto en el estado de Veracruz, México, el jueves 26 de marzo de 2026, luego de que las autoridades mexicanas informaran que un derrame de petróleo en el golfo de México se originó en una embarcación no identificada y dos filtraciones naturales de crudo. (AP Foto/Félix Márquez)
Bolsas llenas de sargazo manchado de petróleo, recolectadas por marineros de la Armada mexicana, permanecen en un puerto en el estado de Veracruz, México, el jueves 26 de marzo de 2026, luego de que las autoridades mexicanas informaran que un derrame de petróleo en el golfo de México se originó en una embarcación no identificada y dos filtraciones naturales de crudo. (AP Foto/Félix Márquez) AP

En el comunicado más reciente emitido por las agencias del gobierno federal que trabajan en la limpieza —entre las que están Petróleos Méxicanos (Pemex) y la Armada—, se indica, además, que todavía está en proceso la verificación de “la integridad mecánica” de los ductos asociaciados a las explotaciones petroleras de la zona del derrame.

“Se reconoce la preocupación legítima de comunidades costeras por afectaciones a la pesca, turismo, salud y bienestar”, agrega la nota, donde se informa que la petrolera está dando apoyos a la población local en cuestiones de salud, combustible y empleo.

El gobierno indicó que las fuentes del derrame fueron un buque que estuvo fondeado en las costas de la ciudad portuaria de Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz; un sitio geológico del que emana crudo de manera natural —conocido como “chapopotera”—, ubicado a 8 kilómetros (4,9 millas) de ese puerto; y otra emanación natural localizada en la Sonda de Campeche.

En el pasado ya ha habido derrames en el golfo de México. Las organizaciones civiles han pedido a las autoridades más transparencia sobre las causas y los efectos de los mismos.

FUENTE: AP

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