Van más de 800 toneladas de residuos recogidos por derrame petrolero en el golfo de México

En el comunicado más reciente emitido por las agencias del gobierno federal que trabajan en la limpieza —entre las que están Petróleos Méxicanos (Pemex) y la Armada—, se indica, además, que todavía está en proceso la verificación de “la integridad mecánica” de los ductos asociaciados a las explotaciones petroleras de la zona del derrame.
“Se reconoce la preocupación legítima de comunidades costeras por afectaciones a la pesca, turismo, salud y bienestar”, agrega la nota, donde se informa que la petrolera está dando apoyos a la población local en cuestiones de salud, combustible y empleo.
El gobierno indicó que las fuentes del derrame fueron un buque que estuvo fondeado en las costas de la ciudad portuaria de Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz; un sitio geológico del que emana crudo de manera natural —conocido como “chapopotera”—, ubicado a 8 kilómetros (4,9 millas) de ese puerto; y otra emanación natural localizada en la Sonda de Campeche.
En el pasado ya ha habido derrames en el golfo de México. Las organizaciones civiles han pedido a las autoridades más transparencia sobre las causas y los efectos de los mismos.