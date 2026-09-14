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Valencia reorganiza su área de fútbol para frenar el pésimo inicio de temporada

MADRID (AP) — Valencia decidió tomar medidas para poner fin a su mala racha en La Liga española.

El técnico de Valencia Carlos Corberán, tercero desde la izquierda, y los jugadores del equipo salen del campo después de la derrota por goleada en casa ante Barcelona, en La Liga española, el domingo 6 de septiembre de 2026, en Valencia, España. (AP Foto/Alberto Saiz)
El técnico de Valencia Carlos Corberán, tercero desde la izquierda, y los jugadores del equipo salen del campo después de la derrota por goleada en casa ante Barcelona, en La Liga española, el domingo 6 de septiembre de 2026, en Valencia, España. (AP Foto/Alberto Saiz) AP

El club español reestructuró sus operaciones futbolísticas después de sufrir una cuarta derrota en cinco partidos para comenzar la temporada de liga este fin de semana. Valencia perdió 1-0 en su visita a Sevilla el viernes para seguir sin conocer la victoria y sumido en el fondo de la liga.

Valencia anunció el domingo el despido del entrenador Carlos Corberán y del director ejecutivo de fútbol Ron Gourlay. Nombró a Braulio Vázquez como su nuevo director deportivo y señaló que Óscar Sánchez, técnico del filial, asumirá como entrenador interino.

Sánchez manifestó el lunes que su principal tarea será ayudar a sus jugadores a recuperarse emocionalmente tras el duro inicio de temporada.

“Cuando vienes de perder partidos, además de aspectos técnico-tácticos es más a nivel emocional", dijo Sánchez. "Hay un buen equipo, buenos chicos que he visto con ganas de revertir la situación. Son buenos y son capaces de hacerlo, como lo han hecho otras veces”.

Valencia abrió la temporada con un empate 0-0 en casa ante el Celta de Vigo. Luego perdió contra Real Betis, Deportivo La Coruña, Barcelona y Sevilla. Fue superado 10-1 en goles durante esa racha. Su próximo partido será el martes en Alavés.

“Hay tristeza por los resultados, pero están con muchas ganas de revertir la situación", comentó Sánchez. “Han estado receptivos a lo que queríamos. Los veo muy responsabilizados, con hambre y con ganas de mañana. Estoy convencido de que lo vamos a hacer”.

Los aficionados del Valencia protestaron y llamaron “mercenarios” a los jugadores después de la derrota 5-0 en casa ante el Barcelona. Desde hace tiempo han pedido la salida del propietario Peter Lim.

"Estoy convencido que en un deporte pasional como en el fútbol depende de nosotros que cambie el ánimo de la gente y en eso estamos”, afirmó Sánchez.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

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