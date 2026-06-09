Uruguay se despide entre cánticos y parte rumbo a México para el Mundial

El uruguayo Federico Valverde cabecea un balón frente al brasileño Joao Gomes durante el duelo por los cuartos de final de la Copa América, el sábado 6 de julio de 2024, en Las Vegas. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez, Archivo) AP

Aproximadamente medio millar de aficionados se dieron cita en el aeropuerto de Carrasco, a las afueras de Montevideo, para demostrar su apoyo a los 26 jugadores que formarán parte de la justa mundialista, desatando una emotiva reacción del plantel que comanda el entrenador Marcelo Bielsa.

"Esto es maravilloso, se te eriza la piel”, dijo el centrocampista Agustín Canobbio. “Esto superó todo lo que uno imaginaba, no hay palabras para agradecerle a la gente”.

Cientos de hinchas envueltos con banderas, camisetas, gorros y entonando canciones acudieron a la terminal para desear suerte al equipo nacional. En cuanto pusieron un pie fuera del autobús, los jugadores se vieron inundados con muestras de afecto. En medio de la ovación, se tomaron un minuto para tomarse una foto grupal con los fanáticos y lucir la bandera uruguaya.

Por su parte, el extremo Facundo Pellistri ensalzó el “ambiente hermoso” y dijo sentirse “un privilegiado de poder vivirlo”.

“Ahora queda hacer las cosas bien para que la ilusión de la gente, y la nuestra, valga la pena”, puntualizó.

Además de los 26 jugadores y el cuerpo técnico, el contingente uruguayo también cuenta con la presencia de doce futbolistas juveniles elegidos para trabajar junto al plantel a lo largo del certamen.

El vuelo chárter de la Celeste partió a las 23.00 hora local (03.00 GMT del miércoles) y tiene previsto aterrizar en Playa del Carmen a las 6.15 hora local (12.15 GMT).

La delegación se hospedará en el Fairmont Mayakoba, mientras que la preparación y entrenamientos se llevarán a cabo en el Mayakoba Training Centre Cancún.

Uruguay debutará en la Copa del Mundo el próximo 15 de junio frente a Arabia Saudí en el estadio de Miami. Seis días después, se medirá a Cabo Verde en el mismo complejo y cerrará la fase de grupos ante España, el 26 de junio, en Guadalajara.

FUENTE: AP